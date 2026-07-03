Illa pide ayuda al Ejército para apagar los incendios en Catalunya y reclama evitar desplazamientos al Empordà

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclamará a la Unidad Militar de Emergencias (UME) de las Fuerzas Armadas ayuda para apagar el incendio de la zona de la Bisbal d'Empordà, una petición que ha explicado que le ha hecho Protecció Civil y que trasladará al Ministerio de Defensa. Ante un fuego que ha provocado el confinamiento de una docena de municipios y que afecta ya a 750 hectáreas, el president también se ha mostrado contundente a la hora de exigir a los vecinos afectados que sigan las recomendaciones de los equipos de emergencia, pero también para solicitar a los ciudadanos de toda Catalunya, y especialmente del área metropolitana, que no se desplacen a la zona del Empordà.

Y es que el incendio en la zona de la Costa Brava se ha desencadenado justo este viernes que coincide con el primer fin de semana de julio, por lo que el Govern prevé que sean muchos los catalanes que tenían previsto desplazarse para veranear estos días en sus playas. Illa ha alertado de que el fuego está "activo", de que "no está controlado" y de que tiene "dimensiones importantes", por lo que ha instado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones tanto de Bombers como de Protecció Civil.

En concreto, a los vecinos de Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera y Santa Cristina d'Aro, así como de la Bisbal, les ha pedido que respeten la orden de confinamiento y que "cierren puertas y ventanas". Y a los que tenían pensado desplazarse en las próximas horas a la zona, les ha advertido de que "no hay condiciones de seguridad" para acogerles y que, por lo tanto, "no vayan" a la zona hasta que se indique que ya es posible hacerlo.

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El president confía en que los recursos invertidos y un cambio de la dirección del viento esta tarde permitan controlar el avance de las llamas. Sobre todo teniendo en cuenta que hay otro fuego activo, este segundo en el Pla de l'Estany, aunque ha precisado que se trata de un fuego "más reducido".