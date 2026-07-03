El Govern prevé ejecutar al menos el 80% del presupuesto de 2026

La aprobación de los presupuestos de 2026 ha llegado con el mes de julio ya inaugurado, cosa que supone que el gran reto del Govern será ejecutarlos en tan solo medio año. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha dejado claro que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ordenado que se arremanguen para ello y, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha revelado que la previsión es que logren ejecutar al menos el 80% de las cuentas. "Estamos acelerando la máquina", ha asegurado. La prueba de que es posible, ha dicho, es que con los presupuestos prorrogados, el año pasado se alcanzó el 90% de la inversión comprometida.

El Govern ha pretendido hacer gala siempre de su habilidad como 'gestores' y su capacidad para ejecutar un mayor o menor porcentaje del presupuesto la pondrá a prueba. Este pasado marzo, en plena vorágine negociadora con ERC para cerrar las cuentas que hoy están aprobadas y que entonces el Ejecutivo tuvo que retirar por falta de apoyos, Romero presentó el nivel de ejecución del ejercicio 2025: un 97%.

La responsable de Economia, consciente de lo avanzado del calendario y que las conselleries no tienen el mismo margen que si las cuentas hubieran salido a la primera y no a la segunda, ha rebajado el grado de ejecución que ve plausible para este año. Los departamentos ya han ido avanzando parte del gasto y despliegue de los casi 50.000 millones de euros contemplados en las cuentas, especialmente gracias a la figura de los suplementos de crédito a la que tuvo que recurrir la administración catalana para no sufrir tensiones de tesorería en primavera.

No obstante, ese umbral del 80% no es el 97% ejecutado del año pasado. De hecho, si la capacidad de gasto de la administración catalana este año se limitara a ese 80%, que Romero ha marcado como un mínimo, no como un objetivo, la Generalitat invertiría menos dinero este 2026, con nuevos presupuestos, que el pasado, con las cuentas prorrogadas.

Y es que el 80% de 49.162 millones de euros implica un gasto ejecutado de 39.329,6 millones; mientras que en 2025 se ejecutaron un total de 42.298 millones de euros, según los datos presentados por la conselleria.

Hay partidas ordinarias, como, por ejemplo, la de las nóminas cuya ejecución es prioritaria y prácticamente automática. Otras, no obstante, dependen de la capacidad de movilizar recursos de los administradores.

Dentro de las cuentas públicas están reservados un total de 4.146 millones de euros para inversiones productivas, una partida que desde el Ejecutivo lucieron durante la presentación de las cuentas y que pretende contribuir a esa meta que se ha fijado el Govern de que Catalunya vuelva a "liderar" económicamente.

Esa partida de 4.146 millones en inversiones es un 45% superior a la contemplada en los últimos presupuestos vigentes, heradados de ERC, y uno de los retos de la Generalitat será tener capacidad suficiente para ejecutarla y que la diferencia trazada en el papel se note también en el tejido productivo.

Precisamente, una crítica recurrente que recibe el Estado desde Catalunya, ya sea vía partidos políticos o entidades empresariales, en materia de infraestructuras es que presupuesta mucho dinero, pero luego los porcentajes de ejecución del mismo son escasos.

Presupuestos para el año que viene

Aunque todas las partes admiten como una posibilidad que estos sean los primeros y únicos presupuestos de la legislatura, Romero ha admitido que al Govern le gustaría aprobar nuevas cuentas para el año que viene. "No podemos renunciar, la responsabilidad es, como mínimo, plantearlo", ha subrayado. Pero sí que ha dejado caer que otra cosa es si se lograrán los apoyos suficientes, especialmente teniendo en cuenta que el año que viene habrá elecciones municipales y generales y que todas las formaciones estarán en modo electoral.

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Claro está que esa predisposición podría cambiar si se lograra aprobar el nuevo modelo de financiación, que supondría para Catalunya una inyección de 4.700 millones de euros más. "Estamos pidiendo a los grupos que por lo menos permitan la tramitación y que ya después se negocien mejoras", ha dicho sobre el rechazo que manifiesta Junts a la propuesta, cuyos votos serán imprescindibles para que prospere. "Que todo el mundo le ponga cordura", ha pedido la consellera.