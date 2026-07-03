Felipe VI entrega despachos a 563 sargentos de la 51 promoción de la AGBS en Talarn (Lleida)

Felipe VI ha presidido este viernes en Talarn (Lleida) el acto de entrega de los Reales Despachos a la nueva promoción de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS), compuesta por 563 sargentos.

Le han acompañado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Amador Fernando Enseñat, entre otras autoridades civiles y militares, informa Casa Real en un comunicado.

El acto ha incluido una oración de acción de gracias del arzobispo castrense, después el Rey ha entregado los despachos y ha condecorado a los 6 primeros sargentos de la promoción y, a continuación han recibido los despachos el resto.

El sargento del Arma de Caballería Javier Martín Chamorro, primero de la promoción, ha recibido de manos de Illa una reproducción de la espada de Jaume I, que desde 1980 la Generalitat dona al número uno de cada promoción de la AGBS "como prueba de los lazos entre Catalunya y el Ejército".

La nueva promoción de 563 sargentos la integran 110 de Infantería, 33 Caballería, 86 Artillería, 42 Ingenieros, 87 Transmisiones, 8 Aviación, 68 Informática, 32 Especialidad Fundamental de Electrónica y Telecomunicaciones, 18 Especialidad Fundamental en Mantenimiento de Aeronaves, 19 Especialidad Fundamental de Mantenimiento y Montaje de Equipos, 42 Automoción y 18 Especialidad Fundamental de Mantenimiento de Armamento y Material.

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Una vez entregados los Reales Despachos a todos los nuevos sargentos, ha tenido lugar un homenaje a los caídos por España, se ha interpretado el himno de la academia y ha tenido lugar un desfile militar.