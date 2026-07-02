DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

El permiso a Begoña Gómez para la graduación de su hija confunde a las acusaciones: informan a favor y luego rectifican alegando un "error"

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, espera que en los próximos días el juez que la ha sentado ante un tribunal del jurado por cuatro delitos de corrupción decida si le concede o no autorización (y devolución de su pasaporte) para que entre los días 7 y 10 de julio acuda con Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y, a la vuelta, asista a la graduación de su hija en Reino Unido.

Es esta última circunstancia la que ha provocado este miércoles cierta confusión en la acusación popular personada en la causa, que agrupa a diferentes organizaciones (HazteOír, Iustitia Europa, Vox y Manos Limpias, entre otras) ya que mientras en un primer escrito no se oponían a su asistencia al acto académico en un segundo rectificaban lo que consideran un "error" inicial e informaban en contra alegando que ni siquiera se ha documentado la existencia del acto académico.

Así se deduce de la lectura de ambos documentos, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el primero de los cuales fue entregado pasadas las 11 de la mañana con firma del abogado que dirige la acusación popular en nombre de HazteOír, Javier María Pérez Roldán, según consta en la firma electrónica. En él, se pide al juez que no autorice la asistencia de Gómez al viaje de carácter oficial, si bien con respecto al acto familiar se dice: "No formular esta parte oposición al desplazamiento a la ciudad de Londres", añadiendo la necesidad de imponer unas determinadas cautelas.

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