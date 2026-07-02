Proceso extraordinario
Un total de 1.174.000 personas se acogen a la regularización de migrantes, más del doble de lo previsto por el Gobierno
El Gobierno confirma más de medio millón de permisos provisionales concedidos por la regularización extraordinaria
Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones: "Que sea una regularización extraordinaria no implica que se hayan relajado los requisitos"
Un total de 1.174.000 personas son las que han presentado solicitudes para acogerse al proceso extraordinario de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno. Según dato avanzado por la Ser y confirmado por este diario, la cifra de supera al medio millón de personas que inicialmente preveía.
La regularización extraordinaria de migrantes supone la mayor regularización puesta en marcha en España, duplicando las cifras de la última, que era hasta ahora la más amplia, la impulsada por el Gobierno presidido por Zapatero en el año 2005. Durante los gobiernos de Aznar se desarrollaron dos más: la de 2000, que registró 272.482 solicitudes y 264.153 concesiones (96,9%), con la tasa de aprobación más elevada de todos los procesos; y la de 2001, con 351.269 solicitudes y 239.174 permisos (68,1%). La última regularización extraordinaria fue impulsada en 2005 y es considerada hasta ahora la mayor, con 691.655 solicitudes y 576.506 autorizaciones concedidas (83,4%).
El proceso llega contra el signo de los tiempos en la Unión Europea, con la entrada en vigor el pasado 12 de junio del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), el primer marco legislativo a nivel comunitario que endurece los requisitos de entrada de migrantes al Viejo Continente.
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