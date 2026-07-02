Pérez Llorca afronta un julio clave entre la presión de Vox y la incógnita de su candidatura

"Y a ver qué pasa", cantaba para el verano de 2021 Paula Ribó, más conocida artísticamente como Rigoberta Bandini. Cinco años después y ante otro periodo estival, Juanfran Pérez Llorca no se ha quedado lejos de entonar a la barcelonesa. "Vamos a ver cómo transcurre el mes", dijo ayer, 1 de julio, fecha en la que lejos de circunvalar la idea de vacaciones, el president de la Generalitat se adentró ante un periodo que podría ser determinante para su futuro a corto y medio plazo, tanto como máximo responsable del Ejecutivo valenciano como referente de su partido, el PPCV.

Los retos para el séptimo mes no son menores para el jefe del Consell: desde lograr el apoyo de las Corts a su principal proyecto en el gobierno, con la aprobación de los Presupuestos para 2026 y su ley de Acompañamiento que incluye una reforma fiscal del IRPF, hasta poder obtener el visto bueno para ser el candidato del partido de cara a las elecciones de 2027. De lo primero habrá resolución seguro antes de cambiar de hoja en el calendario mientras que de lo segundo "cada partido tiene sus tiempos", por lo que es una incógnita, si bien, las próximas semanas podrían servir de termómetro.

De momento, en donde habrá un resultado seguro será en el paso de las cuentas por el parlamento valenciano. De allí le llega a Llorca la presión de Vox a través de sus enmiendas, sobre las que este miércoles evitó concretar su postura. "Se debatirá, se transaccionarán algunas, se corregirán o no se corregirán", indicó. O lo que es lo mismo: ni sí, ni no, ni todo lo contrario sobre las 115 propuestas de modificación lanzadas por los socios de la ultraderecha. Ahora bien, sí se atrevió a aventurar que los presupuestos se van a aprobar "con casi toda seguridad".

Hasta qué punto esa "casi toda seguridad" de sacar adelante las cuentas supone asumir las reclamaciones de Vox es el interrogante que se abre para las próximas semanas. Sin un documento que especifique los compromisos de la investidura del pasado mes de noviembre, los presupuestos son la prueba del algodón en el nivel de influencia del partido de Santiago Abascal en la acción del Ejecutivo autonómico. El principal medidor será la inclusión de la "prioridad nacional", de la que el síndic de Vox, José María Llanos, ya presumió el lunes que la Comunitat Valenciana será la primera donde se incluya en unos presupuestos utilizando la fórmula de pedir un "arraigo real, duradero y prolongado".

Llorca interviene en la toma de posesión del nuevo rector de la UJI. / Andreu Esteban / EFE

Además de esta, los voxistas también han entrometido a las cuentas de Pérez Llorca en su discurso para "fomentar el retorno de personas migrantes", un apéndice para el que han pedido destinar hasta 4 millones pese a no tener competencias en inmigración. La presión de la formación va más allá y zarandea también cuestiones sobre la igualdad de género y el feminismo. De hecho, los voxistas reclaman eliminar el punto del articulado de la ley de Presupuestos que se refiere al Pacto Valenciano contra la Violencia Machista y suprimir de los objetivos de las partidas de Atención Hospitalaria que se garanticen "los derechos sexuales y reproductivos" de las mujeres.

Llorca, "una opción"

Y si el futuro de las cuentas y su ley de Acompañamiento se dirimirá en julio, el ambiguo "vamos a ver cómo transcurre el mes" le sirve a Llorca para referirse al otro frente determinante que podría despejarse este verano: su candidatura a las elecciones a la Generalitat. Sin noticias sobre el congreso del PPCV ni pistas en la última visita de Alberto Núñez Feijóo a Sueca, el ambiente parece calentarse con el discurrir del calendario con un desayuno informativo que dará Llorca presentado por el número dos del PP, Miguel Tellado, el próximo jueves y una comida la semana siguiente en Alicante y un encuentro en Santiago de Compostela el día 18 donde se oficializarán las candidaturas a las capitales de provincia.

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El propio Llorca de nuevo ha tirado este miércoles de cintura y posición de perfil al ser preguntado por su candidatura. "Yo tengo muchos gestos de mi partido todos los días. Cada partido tiene sus tiempos", expresó ante la prensa. Fue casi a la vez que la alcaldesa de València, María José Catalá, le mostraba su apoyo público al destacar su "buen trabajo" al frente del Gobierno valenciano. Catalá, persona próxima a Feijóo en tierras valencianas, ha ido más allá que otro de los barones del PPCV, el líder provincial de Valencia, Vicent Mompó, quien ha indicado que Llorca "es una opción, obviamente", aunque recuerda que "de momento, todavía oficialmente no hay" un aspirante elegido por Génova. Quién sabe si julio, mes cada vez más intenso políticamente, tendrá la respuesta.