El Parlament acota la definición de gran tenedor de viviendas y da más poder al Govern en los aeropuertos

Unas horas después de aprobar los presupuestos de la Generalitat, el Parlament también ha dado luz verde a la ley de acompañamiento. Es la norma que complementa las cuentas con modificaciones de impuestos, tasas y otras modificaciones legales. Uno de los cambios más destacados es que tipifica como gran tenedor a quien tenga cinco viviendas en Catalunya o diez en el conjunto del Estado.

La normativa busca "armonizar" la definición de gran tenedor en todo el marco legislativo catalán para que se les pueda aplicar todas las novedades en materia de vivienda como, por ejemplo, el tope de los alquileres. Lo que se busca, en definitiva, es que quede claro quiénes son considerados grandes propietarios que deben cumplir con las leyes de contención de precios. Además, a partir de ahora todos los grandes tenedores estarán obligados a ofrecer "una alternativa de alquiler social en caso de desahucio" y tendrán que inscribirse en un registro.

La ley ha superado el trámite con la misma suma que los presupuestos: los 42 diputados del PSC, los 20 de ERC y los 6 de los Comuns, el número justo para alcanzar la mayoría absoluta, situada en 68 escaños. Sin embargo, durante el debate, el diputado David Cid (Comuns) ha avisado al Govern de que la ley de vivienda debe cumplirse y se ha quejado de que solo se hayan abierto 50 expedientes sancionadores en un año. Por deseo expreso de este partido, la ley de acompañamiento también incluye que la Generalitat deberá crear una dirección general de vivienda para ejercer un mayor control sobre las políticas en este ámbito.

Todas estas medidas han suscitado las críticas de los partidos de derecha, pero el diputado Guillem Sánchez (PSC) ha defendido que apuntan "en la dirección correcta". Su argumento es que ahora mismo "la principal fuente de desigualdades en Catalunya" es la dificultad en el acceso a la vivienda y por eso hay que impulsar este tipo de decisiones.

Más influencia en los aeropuertos

Otra de las novedades destacadas de la ley de acompañamiento es la creación de la Autoritat Portuària de Catalunya, un ente que debe dar más poder a la Generalitat en la gestión de los aeropuertos de Catalunya. Aena seguirá siendo el principal gestor y actor de estas infraestructuras, pero el Govern quiere ejercer su influencia sobre algunas de las competencias que tiene asignadas en este ámbito.

Imagen de un avión en el Aeropuerto de Barcelona. / Zowy Voeten

Las competencias que el Estatut otorga a Catalunya en materia de aeropuertos están relacionadas con el consumo, el trabajo, el medio ambiente, el urbanismo, la accesibilidad, el transporte, y la promoción económica, entre otras. Por ejemplo, la Autoritat tendrá la misión de desarrollar un plan estratégico para conectar por ferrocarril los principales aeródromos catalanes. También intentará influir en algunas tarifas aeroportuarias.

La Autoritat Portuària de Catalunya es una medida que se incluyó en el pacto de investidura entre el PSC y ERC y que ahora empezará a desarrollarse. En el debate de este jueves, el diputado Joan Ignasi Elena (ERC) ha defendido que las "prioridades" en materia de aeropuertos deben decidirse desde Catalunya y "no en un ministerio que está a 600 kilómetros" de distancia.

Aumento de la tasa turística

Otra de las medidas destacadas de la ley de acompañamiento es la subida de la tasa turística a los cruceros que hacen escala en Barcelona por un tiempo inferior a 12 horas, que podrá llegar a ser de 30 euros por pasajero. También es una decisión impulsada por el PSC, ERC y los Comuns, que consideran que este perfil de crucerista hace un gasto económico "bastante reducido" y, en cambio, genera una masificación temporal considerable y "consume de forma intensiva los servicios públicos". Por ello, concluyen, tiene que pagar más.

Vistas de la ciudad desde la Sagrada Familia, con Ciutat Vella, la Catedral y cruceros en el puerto al fondo . Barcelona ,21 de mayo de 2026 Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

Muy críticos, en cambio, se han mostrado Junts y el PP, que han reclamado con vehemencia una rebaja impositiva y no solo en la tasa turística. La popular Montserrat Casanova ha asegurado que si "el tripartito no baja los impuestos es porque no quiere" y ha puesto como ejemplo la política fiscal empleada en las comunidades que presiden. "Menos impuestos, menos trabas y mejores servicios públicos es posible si no se gasta en estructuras de estado y gastos innecesarios", ha rematado. El diputado de Junts Jordi Monell ha criticado que el Ejecutivo no haya aceptado una enmienda de su partido para deflactar el IRPF.

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También Vox y Aliança Catalana han señalado la política tributaria del Govern de Illa. Andrés Bello (Vox) ha asegurado que la ley es una clara demostración de que el Govern "odia el turismo" o que tiene "fanatismo climático". "A los que llegan de forma ilegal les dan una paguita, al turista que crea riqueza, impuestos", ha sostenido. Rosa Maria Soberana (Aliança) ha sostenido que es una ley "con cargas fiscales y regulaciones adicionales que no resuelve los problemas de Catalunya". Por su parte, Pilar Castillejo, de la CUP, ha sentenciado que ni las cuentas ni la ley de acompañamiento "cambiarán en nada la vida de la mayoría de los catalanes" ni harán "más fácil pagar la comida y la vivienda".