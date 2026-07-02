Nogueras (Junts) dice que Aznar y Ayuso representan el "odio irracional" hacia lo catalán

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado este jueves que el expresidente José María Aznar y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, son la "viva imagen de ese español que tiene este odio irracional por todo lo que es catalán".

Lo ha dicho en declaraciones en Catalunya Ràdio después de que ambos se mostraran contrarios a que el PP busque mayorías para desbancar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con partidos independentistas como Junts.

Nogueras ha afirmado que estas declaraciones no le han sorprendido: "Las mismas encuestas dicen que los catalanes son lo segundo que más odian los españoles", ha dicho, y ha añadido que "los partidos españoles quieren esta Catalunya que calla y paga".

Según ella, Junts está "en la diana" tanto del PP como del PSOE porque defiende Catalunya. "Somos los que podemos frenar la extrema derecha, que son los amigos de esta gente", ha señalado, en referencia a los populares.

Ante ello, ha vuelto a reivindicar de nuevo la 'vía Starmer' para que Sánchez dé un paso al lado y el Congreso invista a un nuevo presidente y, ante las críticas de ERC a esta iniciativa, se ha preguntado: "¿Cuál es la propuesta de Gabriel Rufián?".

Reivindica la viñeta para la AP-7

Sobre el futuro de la AP-7, ha sostenido que los problemas en la red ferroviaria propician que más personas cojan el coche, con lo que esta vía se satura, y ha lamentado que los catalanes hayan estado "30 años pagando gastos de construcción" a través del peaje.

"No es lo mismo un peaje que una viñeta. Todos los Estados de Europa la tienen, se paga por uso", ha apuntado.

En ese sentido, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "no hace falta que estudie nada" porque la solución "la tiene delante de las narices" con la implementación de la viñeta.

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Todo ello, después de que el jefe del ejecutivo catalán pidiera una "reflexión colectiva" sobre la eliminación de los peajes: "Quizás nos equivocamos", dijo ayer durante la sesión de control en el Parlament.