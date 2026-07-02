Mompó: "Estoy seguro de que Feijóo tomará la decisión sobre el candidato en el mejor momento"
El presidente del PP de la provincia de València matiza en Gandia sus palabras sobre una supuesta interinidad de Pérez Llorca como "president" de la Generalitat
Asegura que él está "muy a gusto" donde está porque tiene "un perfil municipalista" como alcalde y presidente de la Diputación de València
Josep Camacho
El presidente del PP de la provincia de València y de la Diputación, Vicent Mompó, matizó este jueves sus declaraciones de ayer sobre Pérez Llorca, en las que daba a entender que el "president" estaba en una situación interina, en el sentido de que todavía no hay oficialmente un candidato de los populares a la presidencia de la Generalitat en 2027.
Mompó quiso evitar cualquier enfrentamiento directo, tanto con Juanfran Pérez Llorca como con los medios de comunicación que han interpretado sus palabras en uno u otro sentido. Se mostró convencido de que el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, "con la información que tiene tomará la decisión sobre el candidato autonómico en el mejor momento, porque sé de la estima que tiene por la Comunitat Valenciana, y la importancia que le da".
Mompó hizo estas declaraciones en Gandia esta mañana, a preguntas de los periodistas, durante la rueda de prensa de presentación de la campaña "L'espera infinita", con la que los populares quieren denunciar los retrasos de los trenes en la red de Cercanías, y exigir soluciones al Gobierno central.
Sobre sus intenciones personales aseguró que él está "muy a gusto" donde está, "solucionando los problemas de los valencianos", porque tiene "un perfil municipalista" y seguirá trabajando "allá donde me toque estar". No obstante, señaló que es "una evidencia" que la dirección nacional del PP "todavía no ha nombrado oficialmente al candidato a la Generalitat, y esa competencia es del presidente nacional, porque así se lo otorgan los estatutos".
Repitió que Pérez Llorca "tomó una decisión difícil al dejar la alcaldía de Finestrat para trasladarse a València para asumir la Presidencia de la Generalitat, y coger un barco que no era fácil".
Por otra parte, ayer, también en Gandia, la ministra Diana Morant, en un acto público con militantes y simpatizantes del PSPV-PSOE, expresó su deseo de ser la próxima candidata socialista a la presidencia de la Generalitat.
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Fuente: Levante - EMV
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