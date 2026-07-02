Junts y PP condenan al fracaso el modelo de Illa y se presentan como alternativa: "Resiste, pero no gobierna"

"Catalunya necesita presupuestos, pero no estos". Esta ha sido la crítica que la oposición ha lanzado prácticamente al unísono durante el debate parlamentario que permitirá al Govern de Salvador Illa aprobar sus primeras cuentas públicas con el apoyo de ERC y los Comuns. De Junts al PP, pasando también por Vox, la CUP y Aliança Catalana, han afeado al Executiu que haya necesitado dos años para sacar adelante sus primeros presupuestos. Todos ellos han dado por hecho que su proyecto está condenado a la "derrota" y le han acusado de centrarse en "resistir" más que en "gobernar". Sin embargo, aunque el diagnóstico pueda ser parecido, cada formación ha dado sus propias recetas con la mirada puesta más en la próxima legislatura que en la actual.

"Hoy discutimos qué modelo queremos para Catalunya, si queremos que continúe instalada en la resignación o si recuperamos la ambición y el liderazgo", ha sostenido el diputado de Junts Antoni Castellà. El posconvergente ha señalado como principal problema la "infrafinanciación estructural" de la comunidad, causada por el "déficit fiscal con España" y, aunque ha reconocido que esta situación no es imputable al Govern de Illa, sí lo ha señalado como "corresponsable" si no lucha para corregirlo. Así, ante el debate sobre el nuevo modelo de financiación, el diputado de Junts ha tendido la mano al Govern, pero con algunas advertencias.

"Ofrecemos colaboración, pero requiere de un cambio de rumbo radical: si rectifican, nos encontrarán", ha sostenido el parlamentario, que ha asegurado que existe una "responsabilidad histórica de hacer un cambio de paradigma y tener una financiación justa", apelando al PSC y ERC y a sus diputados en el Congreso.

Tenemos una responsabilida histórica de hacer un cambio de paradigma y tener una financiación justa Antoni Castellà — Diputado y vicepresidente de Junts

No obstante, Castellà también ha aprovechado el debate para afear el tono empleado por Illa durante la sesión de control de este miércoles, que ha tachado de "arrogante", y le ha pedido que rectifique por "respeto institucional". "¿Es un mal día o un punto de inflexión? ¿Cómo ya tiene presupuestos, va suelto? Gobernar con arrogancia no está bien, pero cuando no se tiene una mayoría es una irresponsabilidad", ha advertido el posconvergente, al tiempo que ha acusado a Illa de "regañar" a los grupos parlamentarios y de no responder a ninguna de sus preguntas.

El PP pide "pasar página del socialismo"

Por su parte, el PP catalán, que acaba de culminar su proceso interno de reestructuración en el último congreso y que aspira a ganar terreno en Catalunya a cuenta de un posible desgaste de Illa por arropar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hurgado en este sentido. "Estos presupuestos son lo contrario a la estabilidad; son para Illa una forma de seguir gobernando y para Sánchez, de seguir resistiendo", ha declarado Juan Fernández, todavía portavoz, pese a que su cargo lo ocupará, tras el cónclave, Lorena Roldán. "Estos presupuestos no representan el futuro que merecen los catalanes, sino la consolidación de un modelo agotado y fallido", ha apuntado el nuevo secretario general del partido.

El president de la Generalitat, Salvador Illa y la consellera de Economía, Alicia Romero. / Enric Fontcuberta / EFE

"Ha renunciado a resolver los problemas de Catalunya: necesita pasar página del socialismo que ha asumido buena parte de la receta del nacionalismo", ha afirmado Fernández, quien ha situado sus siglas como la alternativa y como "casa grande de la Catalunya real". También se ha presentado como el rescate a las clases medias que, a su juicio, están siendo "castigadas" por el PSC con una subida de impuestos que, ha dicho, pretende "liquidarla". "No es un modelo económico, es una estafa política", ha zanjado el dirigente popular, antes de mandar un mensaje a Illa: "Cada día se le pone más cara de Mas; no porque piensen igual, sino porque representa lo mismo: un president atrapado por sus socios, incapaz de tener un proyecto propio e incapaz de anteponer el interés general a su voluntad de mantenerse en el poder".

Estos presupuestos son la consolidación de un modelo agotado y fallido Juan Fernández — Diputado y secretario general del PP

Por parte de Vox, Joan Garriga, portavoz del grupo parlamentario, ha hablado del "fracaso" del Govern de Illa, ha tildado de "corruptos" a los socialistas y ha considerado que la Generalitat, con estos presupuestos, evidencia que "malgasta el dinero en obsesiones y despilfarros". En una línea similar se ha expresado Rosa Maria Soberana de Aliança Catalana, que ha acusado al PSC de gobernar solo buscando su propia "supervivencia política". "Estos presupuestos dejan bien claras las prioridades del Govern: preservar la administración y no resolver los problemas de los catalanes", ha rematado. En el turno de réplica ha sido Sílvia Orriols quien ha tomado la palabra, y con su habitual discurso migratorio, ha acusado a PSC, ERC y los Comuns de "robar a los catalanes para regalarlo al primero que pasa".

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Finalmente, la diputada de la CUP, Laure Vega, ha asegurado que los presupuestos de Illa son como "una película mala de domingo por la tarde", ya que ha augurado que no resolverá los problemas económicos de los catalanes para llegar a final de mes o acceder a una vivienda digna y asequible, al tiempo que ha acusado al Govern y a sus socios de ir solo a "salvar los muebles".