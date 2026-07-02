Palacio de la Zarzuela
Felipe VI recibe en audiencia a Mañueco tras ser investido para un tercer mandato en Castilla y León
Felipe VI sigue recibiendo en el Palacio de la Zarzuela a los presidentes autonómicos que han sido reelegidos en este corto ciclo electoral que ha llevado a las urnas a los ciudadanos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, todas comunidades en las que ha ganado el PP. Este jueves ha sido el turno de Alfonso Fernández Mañueco (PP), investido para un tercer mandato en su autonomía.Mañueco fue consejero en el Ejecutivo autonómico entre 2001 y 2011 y alcalde de Salamanca, entre 2011 y 2018. El martes pasó por la Zarzuela Jorge Azcón (PP), presidente de Aragón, y la semana pasada, María Guardiola (PP), presidenta de Extremadura. Dentro de unos meses llegará, previsiblemente, el turno de Juanma Moreno (PP), que, como el resto de sus compañeros, tiene que conseguir el respaldo de Vox si quiere retener el cargo.
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