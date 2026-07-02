Catalunya aprueba nuevos presupuestos e Illa da un impulso a la legislatura

Después de tres años de prórroga, Catalunya tiene nuevos presupuestos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, sale este jueves victorioso del Parlament después de un debate en el que se ha confirmado que la alianza del PSC con ERC y los Comuns, la que alumbró su investidura, continúa dando cuerda a su Govern. 68 votos a favor -la cifra exacta de la mayoría absoluta más un 'sí' por error de una diputada de Junts- que valen una legislatura entera y que justo en el ecuador del mandato son un revulsivo para tratar de relanzar su proyecto con la vista puesta en el nuevo modelo de financiación, en continuar haciendo frente al acceso a la vivienda y en la inversión en las infraestructuras y los servicios públicos. "Comprometo la acción del Govern para desplegar estos presupuestos", ha proclamado el president tras la votación.

Tener presupuestos es una buena noticia para Catalunya, que necesita estabilidad, certidumbre y herramientas para continuar avanzando Alícia Romero — Consellera de Economia

"Tener presupuestos es una buena noticia para Catalunya, que necesita estabilidad, certidumbre y herramientas para continuar avanzando", ha proclamado la consellera de Economia, Alícia Romero, desde el atril, desde donde se ha deshecho en elogios tanto a los republicanos como a los Comuns por priorizar "lo que une" a las tres fuerzas políticas pese a las diferencias legítimas entre ellas. Romero ha recordado que se trata de un montante de casi 50.000 millones de euros, 9.000 millones más de inversión que en las cuentas de 2023 que hoy han quedado enterradas, y del que tres de cada cuatro euros se destinarán a "reforzar" el estado del bienestar. "Estos presupuestos no son una declaración de intenciones, sino una declaración de confianza en el país", ha resumido.

La consellera de Economia, Alícia Romero, en el debate de presupuestos este jueves en el Parlament / JORDI OTIX

Romero ha aprovechado la ocasión para poner el foco en el próximo gran reto, que es la nueva financiación que podría aportar a las arcas catalanas 4.700 millones de euros más el año que viene. "Espero que lleguen", ha dejado caer en un recado velado a Junts, clave para su aprobación en el Congreso. Minutos antes, el diputado del PSC Jordi Riba ha anticipado que empieza ahora una "etapa exigente, la de cumplir" con lo pactado, además de haber repartido estopa, principalmente, contra Junts y el PP por defender bajadas de impuestos y, al mismo tiempo, más gasto. "Tumbar estos presupuestos no acerca a Catalunya a ninguna transformación", ha lamentado.

ERC recuerda al Govern que ya no hay "excusas"

ERC ha dedicado su turno a argumentar minuciosamente su apoyo a los presupuestos, una decisión que le supone desgaste porque le afianza como socio del Govern de Illa. La portavoz de los republicanos, Ester Capella, ha listado todas las novedades que incluyen las cuentas y que llevan el sello de su partido. Ha citado la línea orbital de tren, el consorcio que vigilará las inversiones del Estado, el plan de pueblos para inyectar recursos a la Catalunya rural o el nuevo ente que debe dar a la Generalitat más peso en la gestión de los aeropuertos. "Estos presupuestos no resuelven todos los problemas del país, pero incorporan herramientas y recursos que no estaban antes de la negociación con ERC", ha concluido. Para los republicanos se abre una "nueva etapa" en la que el Govern ya no tiene "excusas" para dar un acelerón al mandato.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, saludando a la portavoz de ERC, Ester Capella, este jueves en el Parlament / Enric Fontcuberta / EFE

La aprobación de estas cuentas culmina la estrategia que ha seguido ERC desde que Oriol Junqueras recuperó el mando hace ya algo más de un año: apoyar al Govern de Illa mientras gana tiempo para intentar reconstruir el partido tras la crisis interna que le estalló en 2024 tras perder la Generalitat. Capella ha expuesto que su aval a las cuentas no es un "cheque en blanco" a Illa, pero ha añadido que su partido ha llegado a la conclusión de que era mejor tener unos presupuestos imperfectos que abonar el "bloqueo político". También ha defendido que Esquerra quiere ser la "alternativa" al ejecutivo actual, pese a que hoy saldrá en la foto del acuerdo al lado del president.

Los Comuns presumen de "marcar" al Govern

En esa misma línea de dejar claro al Govern que no puede dar por descontado un mandato plácido pese a su apoyo se han expresado los Comuns. "El futuro de la legislatura dependerá de cómo se aborden la vivienda, Rodalies y los servicios públicos. Nos encontrarán de cara cada vez que se equivoquen de prioridades", ha advertido Jéssica Albiach mirando al president Illa. La dirigente ha continuado sacando pecho de cómo sus seis diputados son determinantes para "marcar las políticas" que se hacen en la Generalitat, especialmente en materia de vivienda. De hecho, ha recordado que la limitación al negocio que se hace con los pisos debe aprobarse antes del verano y que "echar a los especuladores" es un "deber patriótico" y la "clave de bóveda" de la legislatura.

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Partiendo de esta premisa, Albiach ha advertido a los socialistas que tener unos nuevos presupuestos expansivos en vigor puede ser "una buena noticia", pero "no suficiente" porque "se queda corto" para hacer frente a la pobreza y revertir un crecimiento de la extrema derecha que avanza "por incomparecencia" de las izquierdas. Por más que presuma Illa de "estabilidad", los Comuns han advertido que el principal riesgo viene del flanco estatal si acaba materializándose un vuelco en la Moncloa. Es por eso que han emplazado al president a que contribuya a que el PSOE deje de ser "un lastre" porque, pese a considerar "un montaje" algunas de las causas que lo acechan, también hay "los vicios de siempre" que hay que "limpiar" y poca proactividad a la hora de impulsar el plan anticorrupción y de impulsar políticas sociales de calado.