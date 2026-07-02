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Sentencia Púnica

La Audiencia Nacional condena a dos años y medio de cárcel a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid

El tribunal concluye que influyó en la adjudicación de contratos entre 2007 y 2014 y recibió a cambio eventos privados sufragados por el empresario José Luis Huertas

Archivo - El exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el caso 'Púnica', a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).

Archivo - El exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el caso 'Púnica', a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

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EFE

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La Audiencia Nacional ha condenado al exconsejero de presidencia de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados a dos años y medio de prisión por delitos de fraude continuado y prevaricación en el marco del caso Púnica al favorecer a una empresa de festejos, Waiter Music, en la adjudicación de contratos públicos entre 2007 y 2014.

La sentencia considera probado que Granados, que fue consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, "mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa" y a cambio de esta relación obtuvo contraprestaciones en especie, en concreto eventos privados que sufragaba el empresario José Luis Huertas.

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