Trama Leire Díez
El PP solicita al juez la imputación de la directora de la Guardia Civil en el 'caso Leire Díez'
Marlaska defiende a la directora de la Guardia Civil
Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE
EP
El Partido Popular, que lidera la acusación popular en el 'caso Leire Díez, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa que llame como imputada a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el partido de Alberto Núñez Feijóo realiza esa petición en nombre de las acusaciones populares de la causa.
Los 'populares' también piden que cite como imputados al anterior director general, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo, Manuel Llamas.
En base a las pesquisas, consideran "acreditado" que entre González y Leire Díez "existió una relación personal y reiterada, previa al nombramiento de la primera, que continuó tras su toma de posesión como directora general el 17 de septiembre de 2024, materializándose en, al menos, tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea".
- Sánchez responde a Page: 'Los que ahora piden elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016
- Los dueños venezolanos de la empresa que pagó 1 millón a Zapatero y sus hijas se asociaron con directivos de Plus Ultra días antes del rescate
- Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero imputada, y Marlaska, citados a comparecer esta semana en el Senado
- Cinco jueces estudiarán el 13 de julio si salvan del jurado a Begoña Gómez, que suma un nuevo recurso por el silencio de Peinado sobre pruebas a su favor
- Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, lleva una semana privada de su pasaporte sin conocer el motivo de la medida impuesta por el juez Peinado
- Aliança Catalana expulsa a su candidato en Figueres, Arnau Liesa, tras revelar su relación con una menor de edad
- El Gobierno prorrogará las ayudas anticrisis para combustibles y electrificación y aprobará el cuadro macroeconómico previo a los Presupuestos
- Begoña Gómez pide permiso a Peinado para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN y acudir a la graduación de su hija