El permiso de Begoña Gómez para la graduación de su hija confunde a las acusaciones: informan a favor y luego rectifican alegando un "error"

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, espera que en los próximos días el juez que la ha sentado ante un tribunal del jurado por cuatro delitos de corrupción decida si le concede o no autorización (y devolución de su pasaporte) para que entre los días 7 y 10 de julio acuda con Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y, a la vuelta, asista a la graduación de su hija en Reino Unido.

Es esta última circunstancia la que ha provocado este miércoles cierta confusión en la acusación popular personada en la causa, que agrupa a diferentes organizaciones (HazteOír, Iustitia Europa, Vox y Manos Limpias, entre otras) ya que mientras en un primer escrito no se oponían a su asistencia al acto académico en un segundo rectificaban lo que consideran un "error" inicial e informaban en contra alegando que ni siquiera se ha documentado la existencia del acto académico.

Así se deduce de la lectura de ambos documentos, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el primero de los cuales fue entregado pasadas las 11 de la mañana con firma del abogado que dirige la acusación popular en nombre de HazteOír, Javier María Pérez Roldán, según consta en la firma electrónica. En él, se pide al juez que no autorice la asistencia de Gómez al viaje de carácter oficial, si bien con respecto al acto familiar se dice: "No formular esta parte oposición al desplazamiento a la ciudad de Londres", añadiendo la necesidad de imponer unas determinadas cautelas.

Postura definitiva

Al inicio del siguiente documento, presentado más tarde, se dice que en la mañana de este miércoles, 1 de julio de 2026, "fue presentado por error un escrito en este procedimiento que no reflejaba la postura definitiva y completa de la Acusación Popular Unificada".

HazteOír y Iustitia Europa defienden a la acción popular / EP

En este segundo escrito, las acusaciones piden expresamente "desestimar la solicitud en cuanto al desplazamiento a la ciudad de Londres (Reino Unido), denegando a tal fin la salida del territorio nacional y la devolución del pasaporte", "por el riesgo de sustracción a la acción de la justicia derivado de la concatenación de ambos desplazamientos y la ausencia de una necesidad imperiosa y jurídicamente cualificada que justifique el alzamiento de las medidas cautelares vigentes". Alegan entre otras cosas que "no se acompaña programa, convocatoria, comunicación de la institución académica correspondiente, ni ningún otro documento que permita verificar la realidad, fecha, lugar y hora del evento".

Según esta segunda versión, que es la que debe ser tenida en cuenta por el juez, "la mera afirmación de la parte no constituye, por sí sola, acreditación suficiente a los efectos de justificar el alzamiento, siquiera temporal, de una medida cautelar de la gravedad de la prohibición de salida del territorio nacional". En consecuencia, consideran la solicitud carece, en este punto, de la mínima base documental exigible, lo que constituye un motivo autónomo y adicional para su desestimación".

Se trata de una argumentación diametralmente opuesta a la de la primera versión, en la que se argumentaba que el motivo alegado por la defensa de Gómez para permitir el desvío a Reino Unido, con vuelta en un avión comercial vía Londres, era" de estricta índole familiar y personalísima —la asistencia al acto académico de graduación de una hija—, causa que, por su naturaleza, merece la debida consideración y que en modo alguno cabe confundir con la finalidad que anima el desplazamiento a Ankara".

Begoña Gómez entregó el pasado miércoles su pasaporte al juez que la va a sentar ante el tribunal del jurado por cuatro delitos de corrupción. La medida se implantó sin que la Audiencia Provincial de Madrid respondiera al recurso de queja que presentó su defensa buscando el alzamiento de las medidas cautelares, que además de la retirada de pasaporte son la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer dos veces al mes ante un juez.