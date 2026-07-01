El Parlament pide que Catalunya recupere la autorización administrativa de los ERE

El pleno del Parlament de Catalunya ha reclamado este miércoles que la Generalitat recupere la competencia para autorizar los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que se perdió con la reforma laboral que aprobó el Congreso en 2012.

La Cámara catalana ha aprobado hoy una moción de Junts y otra de ERC, ambas respaldadas por todos los partidos excepto PP y Vox, que pedían recuperar el carácter de autoridad laboral de la Generalitat.

De la moción de ERC también se ha aprobado otro punto que insta a la Generalitat a negociar con el Gobierno el traspaso completo de todas las competencias en inspección laboral.

ERC ya planteó esta cuestión en el pasado pleno del Parlament y el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, se comprometió a negociar una propuesta con los republicanos para modificar el Estatuto de los Trabajadores.

En la defensa de la moción de ERC, el portavoz adjunto del grupo republicano, Jordi Albert, ha señalado que "las grandes multinacionales eligen Catalunya para iniciar sus procesos de deslocalización y cierres porque la normativa laboral es muy permisiva y les da una alfombra roja para poder hacerlo", por lo que ha defendido la necesidad de "endurecer" las condiciones para hacer despidos.

La iniciativa de los republicanos también insta a la Generalitat a negociar con el Gobierno "políticas ambiciosas de democracia laboral" que permitan la representación efectiva de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas "y garantizar la incidencia y capacidad de defensa ante expedientes de regulación que no están justificados por causas objetivas".

Un fondo de 50 millones

La moción de Junts planteaba crear un fondo económico de 50 millones de euros para reducir el impacto de los ERE en los trabajadores y asegurar la continuidad de sus puestos de trabajo. Sin embargo, este punto no ha prosperado, puesto que PSC, ERC y Comuns han votado en contra. PP y Vox han votado a favor, mientras que la CUP y Aliança se han abstenido.

En cambio, la cámara catalana sí ha aprobado instar al Govern a comparecer semestralmente en la comisión de Empresa y Trabajo para dar cuenta de las acciones que llevará a cabo para poder minimizar los efectos de los ERE presentados en los seis meses anteriores.

En el turno de defensa de la moción, el diputado de Junts Joan Canadell ha defendido que la Generalitat debe tener herramientas para anticiparse a los ERE y darles respuesta y, en paralelo, abordar con "más ambición" las políticas de reindustrialización.

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En la misma moción, el Parlament ha instado al ejecutivo catalán a crear una línea de ayudas para las pimes industriales que incorporen inteligencia artificial con compromisos de mantenimiento de la ocupación, mejora de la productividad y formación para trabajadores.