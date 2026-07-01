El Gobierno confirma más de medio millón de permisos provisionales concedidos por la regularización extraordinaria

El Gobierno confirma la recepción de más de un millón de solicitudes recibidas en la regularización extraordinaria de migrantes que culminó este martes y avanza que "más de medio millón" ya han sido admitidas a trámite, con la concesión provisional de permisos laborales y de residencia, hasta que se resuelvan en un plazo máximo de tres meses.

En una entrevista en RNE, la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido el proceso llevado a cabo por el Gobieno y se ha defendido que se ha hecho "con todo el rigor jurídico" y "respeta absolutamente el marco europeo", un día después de conocerse que el Tribunal Supremo ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo para ver si es compatible con la reciente legislación comunitaria, el Pato Europeo de Migración y Asilo (PEMA).

La minsitra se ha mostrado confiada en que el Supremo no tumbe la medida, después de que rechazara la suspensión cautelar que pedían entre otro Vox y la Comunidad de Madrid. "Fue un espaldarazo también a que siguiera el procedimiento y con total tranquilidad", detalló Elma Saiz, que avanzó que este viernes 3 de julio se conocerían las alegaciones presentadas por el Gobierno remitidas al Alto Tribunal.

"Estamos hablando de un procedimiento que da derecho a residir y trabajar en nuestro país, e incluso la Comisión Europea a través de su representante ha reconocido que forma parte de la legislación de la normativa de nuestro país", insistió la ministra.

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