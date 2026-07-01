ERC exige a Illa que cumpla con la presencia de los Mossos en puertos y aeropuertos y que garantice la nueva financiación

Conscientes de que este jueves el Govern podrá presumir de la aprobación de sus primeros presupuestos con sus votos, ERC y Comuns elevan el nivel de exigencia para dejar claro que su apoyo a las cuentas no será sinónimo de continuar la legislatura con una mayor placidez. Sin ir más lejos, en la sesión de control en el Parlament este miércoles, los republicanos ya han puesto encima de la mesa del president Salvador Illa el cumplimiento de dos acuerdos pendientes que piden que sean una realidad antes de que se acabe el mes de julio: convocar la junta de seguridad para que se haga efectiva la presencia de los Mossos en puertos y aeropuertos y "acelerar" el acuerdo sobre el modelo de financiación.

Si quieren encarar con mínimas garantías lo que queda de mandato, no vuelvan a llegar tarde y cumplan Josep Maria Jové — Presidente del grupo de ERC en el Parlament

"Les exigimos que no se duerman ante los retos y la inestabilidad creciente que tenemos delante. Si quieren encarar con mínimas garantías lo que queda de mandato, no vuelvan a llegar tarde y cumplan", ha asegurado el presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, que ha emplazado al Govern a acabar el mes de julio "con los deberes hechos". El president, por su parte, ha obviado la petición para que los Mossos asuman las competencias de puertos y aeropuertos, a pesar de que hace un año y medio que se anunció, y sí que ha respondido que mantiene su compromiso firme en materia de financiación. "Espero que todos estemos a la altura", ha dicho en referencia a Junts, cuyo apoyo será necesario cuando se lleve el modelo a votación en el Congreso.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en la sesión de control en el Parlament / ACN

Sin embargo, el calendario aprieta para que eso suceda antes del mes de agosto. Este martes la Conselleria de Economia se reunió con el Ministerio de Hacienda para abordar los pormenores del acuerdo económico, pero antes de que llegue a las Cortes la propuesta debe pasar por un Consejo de Política Fiscal y Financiera y por el Consejo de Ministros. "Siempre se puede hacer más y más rápido", ha admitido Illa, que, no obstante, ha hecho énfasis en los avances que se han producido en inversiones en infraestructuras y tecnologías, así como en el "desbloqueo" de carpetas pendientes.

Choques por la AP-7 y los casos de corrupción

Los Comuns, por su parte, han reclamado que se tomen medidas en la AP-7 y se obligue a los vehículos pesados a circular por el carril derecho y que se prohíban los adelantamientos entre camiones para reducir la sinistralidad y las retenciones. La petición ha irritado especialmente al president, que ha replicado con ironía que pensaba que el grupo de Jéssica Albiach le pediría que construyera "toda la B-40", un proyecto que los Comuns han rechazado históricamente. Lo que sí que ha hecho Illa, más allá de asegurar que estudiará las medidas planteadas, es pedir a todos los partidos una "reflexión colectiva" sobre el apoyo a la retirada de los peajes mientras se critica la construcción de nuevas carreteras. Justo este miércoles, el espacio político de Albiach celebra unas jornadas en Bruselas contra el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat.

En la sesión de control, Illa ha tenido también sendos encontronazos con Junts y el PP a cuenta de los casos de corrupción que cercan al PSOE. Los primeros, por boca de Mònica Sales, le han echado en cara al president la condena de 24 años de prisión a José Luis Ábalos, con quien Illa compartió Gobierno cuando era ministro de Sanidad. "Usted no era un espectador", ha advertido Sales, que ha dejado caer que el caso de las mascarillas podría tener "derivadas directas en Catalunya". Además de repetir, como hizo ante el comité federal de los socialistas el sábado, que no tiene "miedo a nada", el president ha insistido en que ya ha dado todas las explicaciones que se le han reclamado.

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El PP también ha vuelto a preguntar a Illa si sigue poniendo "la mano en el fuego" por José Luis Rodríguez Zapatero y ha anticipado que pasará a formar parte de la "unidad de quemados" de los socialistas si no rectifica. El president ha decidido contraatacar a cuenta de la última proclama de Alberto Núñez Feijóo para "pasar página" al 'procés' y ha propuesto, como ya hizo la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, que el PP retire los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía si quiere ser creíble. También ha aprovechado para echar en cara a los populares que cuestionen el sistema electoral por la Ley de Nietos. "¿Tienen miedo de perder las elecciones? Ya les digo yo que las perderán", ha zanjado.