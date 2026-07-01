Enganchada entre Lluc Salellas y Sílvia Orriols: «Lecciones de independentismo tuyas, ni una»

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, y la alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, han protagonizado una enganchada en X a raíz del anuncio de Aliança Catalana de abrir una nueva sede en Berga en el local que hasta hace poco ocupaba el Casal Panxo, un espacio vinculado a la izquierda independentista de la capital del Berguedà.

El choque ha empezado después de que Orriols sacara pecho del traslado del partido al nuevo local. En uno de los mensajes, la también alcaldesa de Ripoll ha presentado el movimiento como una victoria política sobre la izquierda independentista y ha escrito: «Os hemos arrebatado el Casal Panxo y os arrebataremos la alcaldía». El mensaje acababa con otro reproche: «Ahora, silbadme».

La frase hace referencia a la pitada que Orriols recibió durante la Patum de Berga, donde asistió invitada por la concejala Judit Vinyes. La presencia de la dirigente de Aliança Catalana en la fiesta generó una fuerte bronca, con gritos contra su formación y contra su presencia en la ciudad.

El mensaje de Orriols ha tenido respuesta de Salellas. El alcalde gerundense ha asegurado en una publicación en su perfil que «blanquear a Societat Civil Catalana y cargarse Casals Independentistes como el de Berga. Es el sueño de los Serveis Secrets de l'Estat espanyol. Y todo hace pensar que la práctica política de AC».

«No sois independentistas, sois vulgares totalitarios y ensucia paredes», ha replicado la dirigente de Aliança Catalana, en referencia a unas pintadas que han aparecido en la fachada del nuevo local de la formación en Berga, donde también se ha tapado el rótulo instalado por el partido. «Preocúpate de la recogida de basuras en Girona, que (por lo que me dicen los vecinos) bastante trabajo tienes», ha añadido.

Salellas ha vuelto a responder en la misma red social. «Lecciones de independentismo tuyas ni una. Hace más de veinticinco años que milito con juicios en la Audiencia Nacional incluidos. A mí ni ABC ni Vidal-Quadras me han aplaudido nunca. Ni quiero que lo hagan. Y no sufras por Girona, que ya sabes que ‘quien mucho abarca, poco aprieta’», ha afirmado. «En Suïssa falta gente…», ha replicado Orriols.

Las pintadas en el local

Las pintadas han abierto otra derivada en la polémica por el traslado. Aliança Catalana había hecho público el viernes el nuevo emplazamiento en el local que durante 17 años y hasta hace dos semanas había utilizado el Casal Panxo. La formación ha instalado un rótulo y ha pintado la fachada con el azul característico del partido.

La alcaldable de Aliança Catalana en Berga, Judit Vinyes, también ha denunciado los hechos a través de las redes sociales. «¡Ni 24 h han tardado en hacer lo que hacen mejor, ensuciar la ciudad de Berga!», ha escrito. Orriols, por su parte, ha vinculado el episodio con otros incidentes que atribuye a sectores contrarios a su formación: «Después de silbarnos, de lanzarnos objetos, de aplastarnos paraditas, de agredirnos hasta el punto de tener que ir al hospital... la izquierda woke se ofende porque hemos alquilado un local en Berga que consideraban suyo».

El Casal Panxo, que hasta hace dos semanas ocupaba el espacio, también se ha pronunciado sobre el cambio de local. En un comunicado, la asamblea ha querido remarcar que no ha sido expulsada por Aliança Catalana, sino por «la especulación inmobiliaria, una auténtica lacra para el Barri Vell».

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La entidad, nacida en 1999 y vinculada a los movimientos sociales y feministas de Berga, asegura que mantendrá la actividad y que ya trabaja para encontrar un nuevo espacio. «No dejaremos que nada nos detenga, y aún menos aquellos que se dedican a sembrar la semilla del fascismo, el racismo y la xenofobia», expresa el comunicado.