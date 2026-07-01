Catalunya expresa su pésame y apoyo a las víctimas y familiares de los terremotos de Venezuela

El Parlament ha expresado este miércoles su pésame y apoyo a las víctimas y familiares de los terremotos que azotaron Venezuela así como su solidaridad a la comunidad de este país que reside en Catalunya.

Antes de leer la declaración, impulsada por Junts, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha dado la bienvenida en la Cámara a representantes de la comunidad venezolana en Catalunya.

La secretaria primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha leído la declaración, que constata las consecuencias devastadoras que han tenido los terremotos en número de muertos y heridos, sumado a la situación en la que han quedado miles de personas por la destrucción o afectación de sus edificios, al colapso de los centros sanitarios y de las vías de transporte para hacer llegar suministros básicos.

El texto recoge que, al dolor de la pérdida, los venezolanos deben sumar "una situación de emergencia para la población que, en ningún caso, el país puede asumir en solitario".

Compromiso con la solidaridad

Además de reconocer el trabajo de los equipos de emergencia y de apoyo humanitario en la zona, la declaración reafirma el compromiso de Catalunya con la solidaridad internacional, la cooperación y el acompañamiento a los pueblos que sufren situaciones de emergencia.

Ante ello, llaman a los catalanes a participar y colaborar en iniciativas de acción humanitaria promovidas por la diáspora venezolana (que suma unas 90.000 personas) y por los ayuntamientos catalanes.

También emplazan al Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència a establecer acciones efectivas y urgentes de apoyo a los afectados y piden que la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament impulse un plan de apoyo a la población venezolana "para cuando el momento más duro de la crisis se haya superado".

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La declaración acaba destacado que cualquier situación de emergencia se supera "con más garantías de éxito en el marco de sistemas democráticas que garanticen el pleno reconocimiento de derechos y libertades de la población", y confía en que todo el mundo pueda tener acceso a la ayuda de la solidaridad internacional, también los que están en prisión o en detención arbitraria por razones políticas.