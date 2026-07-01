Administración de justicia
El Parlament pide una revisión jurídica sobre los efectos de la estabilización de interinos
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El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles una moción de Junts sobre el personal de la Administración de justicia que pide "impulsar una revisión jurídica inmediata, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), de los efectos que los procesos de estabilización han tenido en la práctica en Catalunya sobre el personal interino en abuso de temporalidad".
El texto, que ha salido adelante con los votos a favor de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana y la abstención de PP y Vox, también insta al Govern a defender ante el Estado "las reformas normativas necesarias para que la reparación del abuso de temporalidad sea efectiva, proporcionada y disuasiva, y no una mera sustitución de personas".
También ha salido adelante un punto que defiende que el Govern informe "semestralmente de la evolución de la temporalidad, las vacantes, los ceses, las reincorporaciones, las bajas vinculadas a sobrecarga o riesgos psicosociales asociados al lugar de trabajo.
Otro de los puntos aprobados pide al Govern presentar los datos públicos, completos y desagregados "sobre el impacto real de los procesos de estabilización en la Administración de justicia de Catalunya".
Además, ha prosperado un punto que reclama aprobar un "plan de protección y retención del conocimiento acumulado en los juzgados catalanes, con medidas específicas para garantizar la continuidad del personal interino de larga duración".
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