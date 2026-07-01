Aval del hemiciclo
El Parlament aprueba llevar al Congreso modificar la ley ELA ante "disfunciones" en su despliegue
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El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles la propuesta legislativa para presentar a la Mesa del Congreso la proposición de ley de modificación de la ley para mejorar la calidad de vida de enfermos de ELA y otras enfermedades de alta complejidad e irreversibles, ante las "disfunciones" detectadas en el despliegue de la norma.
Es una iniciativa de Junts, ERC, los Comuns y la CUP apoyada por unanimidad y que, una vez se ha aprobado, se enviará a la Mesa del Congreso para que tramite la proposición y, en su caso, se debata en la Cámara baja.
Prestaciones compatibles
La iniciativa pretende reforzar el derecho a una atención sanitaria continuada, integral y especializada de estos enfermos ante las "disfunciones" detectadas en el despliegue de la norma, aprobada en 2024 por la Cámara baja.
El texto plantea que las prestaciones necesarias para garantizar funciones vitales, como la ventilación mecánica o la alimentación asistida, no se traten como servicios sociales, de manera que sean compatibles con otras prestaciones del sistema de dependencia y se excluyan, con carácter general, de los regímenes de copago.
También incluye modificaciones para asegurar que los procedimientos de revisión del grado de discapacidad no suspendan ni retrasen el acceso efectivo a los derechos, prestaciones y a los servicios que la ley reconoce.
La propuesta, además, propone modificar el real decreto para fijar que la cantidad mínima de las prestaciones económicas del sistema de dependencia a los enfermos de grado III+ sea de 3.200 euros.
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