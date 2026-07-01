La Audiencia reabre la causa contra el antiguo líder del PSOE murciano José Vélez

La Audiencia Provincial de Murcia ha reabierto la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos durante la alcaldía de José Vélez, del PSOE, en el municipio de Calasparra. La Audiencia acordaba la reapertura de las diligencias relacionadas con presuntas irregularidades en diversos contratos adjudicados durante la etapa de gobierno municipal de José Vélez al frente del Ayuntamiento de Calasparra, una decisión que devuelve el procedimiento a la fase de investigación judicial.

La Sala concluye en un auto que los indicios que motivaron la apertura del procedimiento “no han quedado desvirtuados”

El tribunal, en un auto de la Sección Tercera, ha revocado el sobreseimiento provisional acordado en marzo por el Juzgado de Instrucción de Caravaca, al estimar parcialmente un recurso presentado por el Partido Popular. La Sala concluye en un auto que los indicios que motivaron la apertura del procedimiento “no han quedado desvirtuados” y considera prematuro el archivo de la causa, iniciada a raíz de una denuncia de la Fiscalía.

Legalidad en los contratos

La causa se centra principalmente entre los años 2010 y 2020, en la contratación de actos culturales en el municipio, periodo en el que el socialista José Vélez ocupaba la alcaldía del municipio. Las actuaciones judiciales tratan de esclarecer si la tramitación de determinados contratos se ajustó a la normativa vigente en materia de contratación pública.

Las actuaciones judiciales tratan de esclarecer si la tramitación de determinados contratos se ajustó a la normativa vigente en materia de contratación pública

Entre los aspectos objeto de análisis figuran posibles fraccionamientos de contratos, la utilización de contratos menores y la adecuación de los procedimientos empleados a la legislación sobre contratación del sector público. La investigación también afecta a representantes de empresas relacionadas con la prestación de estos servicios.

Desde el entorno del exalcalde siempre se ha defendido la legalidad de las actuaciones realizadas durante su mandato y se ha mostrado confianza en que el procedimiento permitirá aclarar los hechos investigados.

La reapertura de la causa no implica la existencia de responsabilidad penal ni prejuzga el resultado final del procedimiento, sino que supone la continuación de la investigación judicial con el objetivo de determinar si existieron o no irregularidades en la gestión de los contratos objeto de examen.

La Fiscalía aprecia en estos hechos posibles patrones reiterados de fraccionamiento para eludir los límites legales de los contratos menores y evitar la convocatoria de procedimientos abiertos. “Es indudable que tales contratos llegaron a celebrarse, porque los servicios se han prestado y las facturas se han pagado”, señala el auto.

El juzgado instructor había decretado el archivo provisional al señalar la inexistencia de un sistema único de archivo entre 2010 y 2022, la pérdida o dispersión de expedientes y la existencia de documentos sin clasificar, lo que dificultaba el análisis de la contratación, según el auto.

Caso Plaza de toros

José Vélez en la puerta del Juzgado de Caravaca / Enrique Soler

En noviembre de 2025, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra el alcalde de Calasparra entre 2017 y 2019, José Vélez; los dos concejales de Festejos que se sucedieron en tales fechas, Jordi Arce Corbalán y Antonio José Merino Moreno; y el administrador de una mercantil, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental con ocasión de la organización de los festejos taurinos de la Feria Taurina del Arroz, coincidiendo con los encierros matinales organizados por el Ayuntamiento durante las fiestas patronales.

Tras estimar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Vélez, al que se adhirieron las defensas de los demás investigados, el auto, notificado este jueves, deja sin efecto los autos del Juzgado de Instrucción 3 de Caravaca de la Cruz que acordaron la incoación de procedimiento abreviado y la desestimación del recurso de reforma hace un año. Concluye la Sala que la instrucción excedió el plazo legal establecido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al no haberse citado a los investigados para declarar dentro de los doce meses siguientes a la incoación de la causa.

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En diciembre de ese mismo año, la Fiscalía interpuso un recurso contra la resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia.

Fuente: La Opinión de Murcia