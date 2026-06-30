Regularización de migrantes
Sánchez anuncia una Agencia Estatal de Movilidad Humana para la contratación de inmigrantes en origen
Dentro del plan de integración se destinarán 185 millones a programas para facilitar el acceso al empleo en sectores con alta demanda y una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional
El mismo día que se cierra el proceso extraordinario de regularización de migrantes, Pedro Sánchez ha presentado el Plan de Integración y Ciudadanía del Gobierno que estará dotado con 505 millones de euros solo durante el primer año para financiar desde una visión integral la política migratoria del Ejecutivo. Desde el acceso a los servicios públicos para garantizar la igualdad de oportunidades, la formación profesional o el aprendizaje de lenguas cooficiales hasta la movilidad laboral con vías "legales y seguras". Para esto último, el jefe del Ejecutivo ha anunciado la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana con el objetivo de "simplificar y coordinar la gestión migratoria".
Se trata de fomentar los "flujos ordenados" con contrataciones en origen y "vías legales". La futura agencia reunirá funciones y recursos para "ofrecer una gestión más sencilla, coordinada y eficaz", según ha resumido el jefe del Ejecutivo, en el marco de la Estrategia de Movilidad Laboral. Contará con las competencias en seguridad y también control fronterizo. Dentro del plan se destinarán 185 millones a programas para facilitar el acceso al empleo en sectores con alta demanda y la promoción del emprendimiento y una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptada al mercado laboral. Asimismo, se reforzará la Inspección de Trabajo.
En el eje sobre convivencia, se pretende reforzar "el acceso a derechos, pero también a obligaciones de las personas migrantes" con una dotación de casi 30 millones en programas que "refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales y el conocimiento de nuestras normas y valores". Además se implementará un plan para reforzar la prevención de los discursos de odio y un mayor apoyo a las víctimas de discriminación.
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