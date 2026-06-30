Illa recibe al presidente de Portugal, el primer jefe de Estado en la Generalitat en 15 años

El presidente de Catalunya, Salvador Illa, ha recibido este martes en el Palau de la Generalitat al presidente de Portugal, António José Seguro. La cita se ha celebrado aprovechando que el mandatario luso está en Barcelona para participar en el acto de entrega de la medalla de oro de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) 2026 al portugués Eduardo Souto de Mora. Es un acto que se ha celebrado este mismo martes en la Sagrada Família.

Fuentes de la Generalitat han reivindicado que es la primera visita de un jefe de Estado a la Generalitat en 15 años. La última fue en 2011, cuando el entonces president Artur Mas (CiU) recibió a la presidenta de Irlanda, Mary McAleese. Illa se ha visto con otros jefes de Estado durante su mandato, como cuando visitó al papa León XIV en el Vaticano o cuando se citó con el presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva; el de Uruguay, Yamandú Orsi; y la de México, Claudia Sheinbaum, aprovechando la cumbre progresista de Barcelona celebrada el pasado mes de abril. Sin embargo, esta es la primera vez lo ha hecho en la sede del Govern.

El encuentro ha servido para constatar "las buenas relaciones entre Catalunya y Portugal" a nivel económico, académico y cultural, y el president Illa le ha trasladado su voluntad de "profundizar en los lazos históricos entre los dos territorios" para "generar nuevas oportunidades de cooperación en beneficio de la ciudadanía". También han hablado de la situación política en Catalunya y del contexto internacional, y el presidente catalán ha defendido la necesidad de "reforzar el proyecto europeo con una perspectiva ibérica".

Una formación de gala de los Mossos d'Esquadra ha recibido a Seguro e Illa. / ZOWY VOETEN

El presidente portugués ha sido recibido por una formación de gala de los Mossos d'Esquadra. Después ha pasado por algunos de los espacios más emblemáticos del Palau de la Generalitat, como la Galeria Gòtica y el Pati dels Tarongers, hasta reunirse en el despacho del president. También han participado en el encuentro el conseller de Unió Europea y Acció Exterior, Jaume Duch, y el embajador de Portugal en España José Augusto Duarte.

Un moderado recién llegado al cargo

António José Seguro, miembro del Partido Socialista, es presidente de Portugal desde el pasado mes de marzo. Se impuso en segunda vuelta al populista de extrema derecha André Ventura. Retirado desde 2014, Seguro decidió volver de forma inesperada a la primera línea de la política para disputar las elecciones presidenciales de su país. Ganó con un discurso contundente contra su rival, al que no dudó en calificar de "riesgo para la democracia".

Reunión en la Generalitat de Illa y Seguro acompañados por el conseller Duch y el embajador Duarte. / ZOWY VOETEN

Una de sus señas de identidad es la moderación y la discreción. De hecho, esta moderación hizo que su propio partido viera con reticencia su candidatura y tardara meses en darle un apoyo explícito para esas elecciones. Pero fue precisamente este perfil el que le permitió captar votos tanto en la izquierda como entre los votantes de la derecha moderada. Al final logró una victoria contundente con el 66% de los sufragios.

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El pasado mes de abril, poco después de ser elegido, ya se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fue un encuentro cordial que sirvió para constatar "el buen estado de las relaciones bilaterales" entre los dos países. Seguro también fue recibido por los Reyes de España.