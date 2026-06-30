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Actividad parlamentaria

El PP volverá a citar a Zapatero en el Senado aunque aún no pone fecha

Los populares denuncian que el expresidente les "mintió" y que ahora debe dar explicaciones

José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado, en la comisión sobre el rescate de Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado, en la comisión sobre el rescate de Plus Ultra. / José Luis Roca

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid
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El PP volverá a citar a José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado. Después de que venciera el plazo que se autoconcedió el propio expresidente del Gobierno para dar explicaciones sobre las joyas que tenía guardadas en su despacho, los populares han tomado la decisión de llamarle a comparecer una vez más a la comisión de investigación sobre el caso Koldo, aunque no han aclarado todavía en qué fecha será. No obstante, lo más seguro es que llegado el momento Zapatero no responda a ninguna pregunta, dada su imputación. Su secretaria, Gertrudis Alcázar, se aferró a sus derechos fundamentales a no declarar este mismo lunes en la Cámara Alta.

Casi cuatro meses después de que Zapatero ya desfilara por los pasillos de la Cámara Alta para negar su implicación en el rescate de Plus Ultra, los populares creen entonces les "mintió" y no pudieron preguntarle por las joyas. "Desde que compareció en la comisión Koldo han pasado muchas cosas", ha recalcado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

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"Quien faltó a la verdad en sede parlamentaria ahora tendrá que dar explicaciones ante el juez y también está obligado a dársela a los españoles. Aquí no vamos a pasar ni una", ha continuado García. La portavoz ha asegurado que el trabajo de las comisiones no parará en verano, pero no ha dado fecha para esta nueva comparecencia.

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