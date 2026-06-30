Parlament
Illa aprobará sus primeros presupuestos este jueves tras descartar el PP su veto al Consell de Garanties Estatutàries
El PP se plantea llevar los presupuestos al Consell de Garanties Estatutàries para que analice su constitucionalidad
El PP ha decidido no impugnar finalmente ante el Consell de Garanties Estatutàries los presupuestos de la Generalitat de 2026, por lo que el Govern de Salvador Illa conseguirá que se aprueben sus primeras cuentas de forma definitiva este jueves 2 de julio. En las últimas horas, los populares habían dejado la puerta abierta a pedir un dictamen al órgano consultivo, pero a última hora -este martes terminaba el plazo- han decidido no hacerlo. Aunque los informes de este organismo no son vinculantes, la petición de los populares hubiera paralizado automáticamente la tramitación de las cuentas públicas, ya que el organismo cuenta con un máximo de 30 días para que sus miembros se pronuncien.
El anuncio lo ha hecho Lorena Roldán, que a partir de ahora será la portavoz principal del partido en la Cámara catalana, tras el nombramiento de Juan Fernández como secretario general del partido. En su primera rueda de prensa, Roldán ha descartado presenta recurso contra las cuentas y ha detallado los motivos que han llevado a la formación a no dar finalmente este paso, a pesar de que Fernández avanzó este lunes que el partido seguía analizando el proyecto de presupuestos y ley de medidas fiscales y financieras y que había detectado cuestiones que les "chirrían" en este segundo texto.
"Dijimos que no lo haríamos, pero ahora les digo que esta posibilidad no está descartada; debemos acabar de estudiar bien algunas cuestiones de la ley de acompañamiento que nos chirrían", aseguró el popular.
Solo Junts y el PP podían solicitar este pronunciamiento, ya que son los únicos partidos de la oposición que cuentan con la quinta parte de diputados necesaria para hacerlo, pero los posconvergentes ya anunciaron hace semanas que no darían el paso. Era uno de los escenarios que tanto el Govern como ERC y los Comuns, sus aliados para aprobar los presupuestos, tenían en mente. Todos ellos sabían que podía ser una maniobra utilizada para obstaculizar el ajustado calendario que habían planificado antes de verano. Sin embargo, los tres actores confiaban en que no habría impugnación, ya que el PP había trasladado en público -y en privado- que no tenía intención de recurrir al CGE. Finalmente, ha sido así.
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