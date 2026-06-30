El Parlament tumba el plan de Junts para que los ayuntamientos decidan sobre pisos turísticos

El Parlament ha tumbado este martes la proposición de ley impulsada por Junts que pretendía que los ayuntamientos pudieran decidir sobre las licencias de pisos turísticos en sus municipios. El texto, que ya no seguirá debatiéndose en la Cámara catalana, pedía derogar el decreto aprobado por el Govern de Pere Aragonès en 2023 para limitar los pisos destinados a este uso en las zonas tensionadas -más de 262 municipios-. La propuesta de Junts daba a los consistorios la posibilidad de fijar condiciones y requisitos a este tipo de actividad.

El PSC no había presentado enmienda a la totalidad, pero finalmente se ha sumado a los vetos registrados por ERC, los Comuns y la CUP y se ha decantado por impedir que la iniciativa siguiera su trámite en la Cámara catalana. Inicialmente, el PP también había presentado una enmienda a la totalidad, pero ha acabado retirándola y votando a favor de seguir debatiendo el texto legislativo de los posconvergentes, con el que no estaba del todo de acuerdo. También lo ha hecho Aliança Catalana, mientras que Vox se ha abstenido al considerar que el texto de Junts compraba el "marco" de la "izquierda woke y el sanchismo".

Durante el debate, la diputada de Junts Maite Selva ha acusado a estos grupos de recurrir a la "demagogia" al señalar a los pisos turísticos como los "culpables" de la crisis de la vivienda, y ha advertido de que suprimirlos no resolverá el problema del acceso a la vivienda. Además, ha alertado del impacto económico que puede tener sobre autónomos, pequeñas empresas y trabajadores vinculados al sector turístico, y ha acusado a los grupos de la bancada de la izquierda del Parlament de vulnerar la autonomía municipal. "¿Quién mejor que un alcalde o una alcaldesa conoce la realidad de su municipio?", ha preguntado Selva, tras denunciar "un café para todos" impuesto desde Barcelona.

La "barra libre" de Artur Mas

El discurso más crítico con el plan de los posconvergentes ha sido el de la portavoz de ERC, Ester Capella. La republicana ha defendido la norma impulsada por el Executiu del que fue consellera de Territori y ha asegurado que su ley sirvió para acabar con la "barra libre" al turismo frente al derecho a la vivienda. Además, ha recordado que el Tribunal Constitucional avaló la norma que en su momento ya recurrió el PP, un argumento al que también se ha sumado Eva Candela, del PSC, para justificar su rechazo al cambio legislativo propuesto por Junts. Según la socialista, el alto tribunal ya "aclaró" todas las dudas que podían existir alrededor de la norma.

Por su parte, los Comuns, a través de la diputada Susana Segovia, han puesto datos a la situación actual y han señalado como culpable de ello al expresident de la Generalitat Artur Mas, al que han acusado de haber dado "barra libre" a las licencias turísticas. Según Segovia, en los últimos 10 años han crecido las plazas en alojamientos turísticos en un 123%, y actualmente en 112 municipios catalanes hay más plazas destinadas a alojamientos turísticos que para residentes. De forma similar, la diputada de la CUP Laure Vega ha negado que se trate de una ley "municipalista" y ha asegurado que la norma "no prioriza a los catalanes, sino a unos cuantos catalanes".

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Durante el debate, unas 250 personas convocadas por las plataformas Treballadors pel Lloguer Turístic y APARTUR se han concentrado delante del Parlament para protestar contra el decreto de Aragonès, que aseguran que eliminará las viviendas de uso turístico a partir de 2028 y que les dejará sin trabajo.