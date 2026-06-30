Debate político
El Parlament finalizará el actual periodo de sesiones con un pleno monográfico sobre educación
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EP
El Parlament finalizará el actual periodo de sesiones con un pleno monográfico sobre educación, a propuesta de Junts, que se sumará al último pleno ordinario del 21 al 23 de julio.
Lo han explicado fuentes parlamentarias este martes tras la reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces, que también ha acordado el orden del día del próximo pleno del 7 al 9 de julio.
La Cámara realizará el próximo pleno el debate en lectura única de la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda, de los Comuns, aunque la Junta de Portavoces ha dejado fuera la iniciativa en la misma línea de la CUP.
La sesión plenaria también incluirá el debate de una proposición de ley de Junts para regular la simplificación de la donación del cuerpo a la ciencia, una comparecencia de la Síndica de Greuges, y dos declaraciones por Venezuela y el Día Internacional de las Alergias.
Las mismas fuentes han explicado que, tras las vacaciones de agosto, la Mesa se volverá a reunir el día 1 de septiembre en un encuentro de trabajo en una casa de colonias o albergue, y celebrará la primera reunión ordinaria del nuevo periodo de sesiones el día 8 de septiembre.
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