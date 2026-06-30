Tribunales
La pareja de Ayuso afirma ante el juez que remitió a Miguel Ángel Rodríguez una foto de dos periodistas que le envió su vecino del quinto
Respalda la versión del jefe de gabinete de Ayuso en la causa en la que se le investiga por revelación de secretos
Alberto González Amador ha respaldado durante su declaración como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la versión ofrecida por Miguel Ángel Rodríguez en relación con la presunta difusión de datos personales de dos periodistas de El País que estaban trabajando en torno a su domicilio.
Ha señalado que la foto de los dos informadores que andaban por los alrededores de su vivienda se la envió su "vecino del quinto" piso, y que él vio necesario remitírsela a su vez a Rodríguez porque es su amigo y se encarga de la seguridad de la presidenta, según fuentes presentes en su declaración de este martes ante la jueza Raquel Robles, que no se ha prolongado más de 15 minutos.
Rodríguez, imputado en un presunto delito de revelación de secretos, ya declaró que la imagen de los informadores fue aportada a la pareja de la presidenta por un vecino molesto por la presencia de los periodistas. El delito se habría cometido al difundir posteriormente el jefe de gabinete de Ayuso los nombres y fotografías de los dos periodistas a terceras personas.
La acusación considera, por otro lado, que el hecho de que González Amador señale que el jefe de Gabinete se encarga de la seguridad de la presidenta es una contradicción con lo manifestado por el propio Rodríguez, que dijo a la jueza que esa no es su función.
Investigación
La investigación judicial se centra en determinar si la divulgación de los nombres y una fotografía de dos periodistas que realizaban informaciones sobre el entorno de la presidenta madrileña pudo constituir un delito de revelación de secretos.
La jueza citó a González Amador, pero rechazó otras diligencias solicitadas por la acusación, entre ellas el análisis del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez, el requerimiento de comunicaciones entre éste y González Amador o la declaración de varios responsables policiales, al considerar que dichas actuaciones no resultan necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados.
La declaración de González Amador se enmarca en una causa en la que Miguel Ángel Rodríguez figura como único investigado y en la que el juzgado trata de determinar el origen de los datos personales y de la fotografía difundidos, así como si su divulgación pudo vulnerar la normativa de protección de datos y el derecho a la intimidad de los periodistas afectados.
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