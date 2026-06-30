Del Pacto Verde Europeo a la prioridad nacional: los aplausos y abucheos de Vox al discurso de Juanma Moreno en Andalucía

En Vox lo tienen claro: o el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, acepta todos sus postulados o el voto va a ser negativo. Las negociaciones siguen casi a diario, pero en Vox quieren por escrito todas las promesas que les haga el PP, hasta entonces, nada. No importa cuantas veces vayan a ser citados los diputados en el Parlamento autonómico para tratar de conseguir un gobierno.

Este pasado viernes, el líder de Vox en Andalucía marco punto por punto las exigencias de su partido en la comunidad autónoma: un mensaje de defensa del campo, de bajada de impuestos, de prioridad nacional en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda pública y que Andalucía sea un bastión contra el gobierno de Pedro Sánchez, contra el gobierno corrupto de Sánchez. Y Moreno tomó nota, aunque no tanto como le hubiera gustado a Gavira.

"Hemos escuchado algunas cosas que nos han gustado, hemos escuchado cosas que no nos han gustado y ha habido problemas que hay en Andalucía que el señor Moreno ni ha mencionado", ha analizado el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira. Moreno ha hablado de impuestos, de vivienda, de sanidad, de educación, de violencia de género o el colectivo LGTBI, sin embargo, se ha olvidado de la inmigración.

Vox quiere "más campo"

El gesto más claro que le ha hecho a Vox el presidente de la Junta de Andalucía ha llegado en materia agraria. Vox aprieta desde hace semanas a la gestión del sector primario que realiza el actual gobierno y Moreno no ha querido dejar pasar la oportunidad para defender una Política Agraria Común (PAC) "sin recorte de fondos" y ha anunciado que insistirán en la "ralentización de los objetivos del Pacto Verde Europeo".

No han sido suficiente estas declaraciones para Gavira. "Queremos más campo", ha sentenciado el portavoz. De hecho, ha puntualizado que el PP había invitado a la eurodiputada y exconsejera de Agricultura, Carmen Crespo, "que suscribió hace una semana el acuerdo de Mercosur con esa salvaguarda, algo que no se cumple". "No se cumplen los acuerdos que está firmando la UE con terceros países", ha denunciado.

Vox se ha hecho con consejerías en todos los gobiernos autonómicos del PP que ha apoyado en el último ciclo electoral. Aunque por el momento Gavira insiste en la importancia de priorizar las medidas, también alertan de que, una vez se cierran, se decidirá quién las ejecuta. De hecho, el líder de Vox no pierde la ocasión para denunciar la política agraria y poner en valor las medidas de sus colegas en otras comunidades.

Moreno evita la prioridad nacional

Moreno también se ha comprometido a continuar bajando los impuestos. En concreto, el presidente ha anunciado una nueva rebaja de la tarifa autonómica del IRPF, una deducción de 100 euros para gafas y lentillas de menores de 25 años o la deducción del IRPF para enfermos de ELA. Además, se ha comprometido a "volver a suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio cuando acabe la limitación aprobada por el Gobierno central".

Además, el líder del PP en Andalucía ha adelantado que implementará descuentos fiscales para aquellas personas que quieran comprar una vivienda o la creación de un programa Primera Vivienda Joven. Además, ha insistido en la reforma de la sanidad que ya avanzó en la anterior legislatura o se ha comprometido a rediseñar los 25 trámites más usados por la ciudadanía "para que, a través de agentes de IA, se hagan desde el móvil de forma sencilla".

No ha importado cuántos guiños haya habido a las políticas y peticiones que Gavira ha realizado desde que se celebraron las elecciones, ha habido una elipsis clara: no ha hecho ninguna mención a la inmigración y mucho menos a la prioridad nacional. Este es uno de los grandes escollos de la investidura y Vox no lo va a dejar pasar. "Yo creo que es un olvido voluntario", ha puntualizado el líder de la formación a preguntas de los medios.

Moreno no ha querido obviar algunos temas que son polémicos para Vox. Aunque la izquierda ha denunciado el poco tiempo que ha dedicado a estas temáticas, apenas unos segundos, el dirigente popular ha pedido "seguir defendiendo la libertad" de las personas LGTBIQ+ y se ha comprometido trabajar en "la prevención de la violencia de género y la atención a las mujeres víctimas y a sus hijos": "No puede caber ninguna desigualdad ni ninguna discriminación".

Fuente: El Correo de Andalucía