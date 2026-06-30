Marlaska defiende a la directora de la Guardia Civil y medita quitarle la medalla que se le concedió con su firma a Víctor de Aldama

“No tengo ninguna duda sobre la probidad y buen hacer de la directora de la Guardia Civil. No tengo ningún elemento en contra, sino todo lo contrario”, ha asegurado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este martes en el Senado.

El titular de Interior comparece este martes en la Cámara Alta ante la comisión que investiga las supuestas mordidas de Koldo García, José Luis Ábalos y el resto de implicados en su trama de corrupción, en una sesión que el senador socialista José Latorre ha tildado de "espectáculo circense" de la derecha.

Marlaska está siendo sometido a las preguntas de senadoras y senadores sobre la relación que Leire Díez tuvo con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. El ministro ha salido en defensa de la jefa política del instituto armado, subrayando como prueba que “ella se reunió con la cúpula de la UCO para manifestarles su apoyo decidido” cuando conoció la campaña que contra esa Unidad Central Operativa estaba tramando Leire Díez.

El ministro tuvo conocimiento de esa trama una vez que la directora González le dijo que al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, le había llegado un despacho de la Jefatura de Información advirtiendo de preparativos para una campaña de descrédito contra la investigación de la UCO. Marlaska ha contado que, en mayo de 2025, informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lo que informaba el DAO de la Guardia Civil, y le contó que iba a reunirse con la cúpula de la UCO para manifestarle su apoyo.

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Marlaska ha contado que la primera vez que tuvo conocimiento de las maniobras de la fontanera Díez fue cuando la directora de la Guardia Civil le contó que se había visto “con una persona del partido socialista”, de la que no le dijo entonces el nombre, “que le manifiesta que estaba interesada en la rehabilitación de un comandante expedientado”, o sea, Rubén Villalba, procesado por su relación con la trama de Hidrocarburos. O puede que González sí le diera el nombre de su interlocutora, ha matizado después el ministro, pero no sabía entonces quién era. Aquella cita, según Marlaska, no fue un encuentro sino "una comunicación".

Cuando Mercedes González le contó aquel encuentro en el que Leire Díez le pedía apoyo para el comandante Villalba, ella "me dijo: 'evidentemente, me levanté''", ha relatado Marlaska.

De otros encuentros de la directora González y Leire Díez no supo el minsitro : “No puedo exigir a los miembros de mi equipo que me cuenten todos sus encuentros privados”, ha dicho, a preguntas de la senadora de UPN María del Mar Caballero, que le ha pedido su dimisión. "Mientras tenga la confianza del presidente del Gobierno, continuaré", ha respondido Marlaska.

Por su parte, el senador de Vox Ángel Gordillo, ha tratado de encerrarle en la disyuntiva de creer a la UCO o creer a Mercedes González. Marlaska ha eludido el cerco asegurando: "Mi respeto a la UCO es tan absoluto que actúan como policía judicial y no me relaciono con ellos; ninguna relación, salvo dotarles de los medios para que cumplan su función".

Marlaska ha asegurado que habría cesado a la directora de la Guardia Civil si hubiera habido "un encuentro físico" de Mercedes González con Leire Díez a partir de la tercera (o segunda, depende de la versión) reunión entre ambas, en la que saltó la petición de ayudar al comandante Villalba.

Quitarle la medalla a Aldama

"Una persona condenada no es la persona, evidentemente, que deba ostentar una condecoración tan importante como la medalla de la Guardia Civil", ha considerado Marlaska en su comparecencia. Ha sido después de que el senador de ERC, Joan Josep Queralt, le ha preguntado si piensa o no retirar la medalla que la Jefatura de Información del instituto armado promovió para el comisionista Víctor de Aldama, condenado en la primera vista de la trama Koldo, si bien a una pena atenuada por su colaboraciòn con la Justicia.

"Le cojo su idea", ha dicho Marlaska. No obstante, ha dicho el ministro que esa medalla -que él firmó "como otras miles", sin saber bien las circunstancias- no será fácil de retirar, dado que la ley no permite agilidad en este asunto.

A preguntas del senador de Junts Eduard Pujol, el ministro ha negado dos dos extremos: uno, que el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, dimitiera por otra razón que no fueran "cuestiones personales"; y dos, que la UCO sufriera presiones en su investigación -"Dígame cuáles", ha retado al senador- de la trama Leire. El socialista Latorre ha abundado en esa afirmación: "Si realmente hubo esa operación para interferir en las investigaciones ¿dónde están sus efectos?".