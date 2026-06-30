Sindicatura de Comptes
Illa reivindica los órganos de control para evitar que se "debilite la democracia" en la toma de posesión de la nueva síndica mayor
La primera mujer en asumir el cargo, Llum Rodríguez, sustituye a Miquel Salazar, que dio un pasó al lado por temas de salud
Llum Rodríguez se convierte en la primera mujer en presidir la Sindicatura de Comptes
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado este martes el papel de los órganos de control para reforzar la transparencia y evitar el que se "debilite la democracia" durante la toma de posesión de Llum Rodríguez como nueva síndica mayor de la Sindicatura de Comptes. Rodríguez, elegida por unanimidad por los síndicos tras la renuncia de Miquel Salazar por motivos personales, se convierte en la primera mujer al frente del organismo.
Illa ha destacado su trayectoria ejemplar de servicio público, iniciada en el mundo municipal y consolidada en la Diputació de Barcelona, y ha agradecido a Salazar su rigor. El president ha subrayado que el relevo no responde a "discrepancias, sino a circunstancias personales", y ha defendido que el control institucional debe ejercerse de forma "constructiva, independiente e imparcial".
Rodríguez ha llamado a proteger las instituciones en un contexto global de "cuestionamiento democrático" y ha situado entre sus prioridades reforzar las "auditorías operativas, la ciberseguridad y la fiscalización de actuaciones vinculadas a la inteligencia artificial". También ha apostado por informes claros y útiles para mejorar la gestión y la rendición de cuentas.
Al acto de toma de posesión de la nueva síndica mayor de la Sindicatura de Comptes ha asistido el president del Parlament, Josep Rull; el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, y la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
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