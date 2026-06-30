El Govern reprocha a Feijóo que pida el apoyo de Catalunya tras haber recurrido la amnistía y los indultos

Una de las estrategias a las que recurre Alberto Núñez Feijóo para intentar llegar a la Moncloa más pronto que tarde es tratar de aumentar sus apoyos en Catalunya, comunidad muchas veces decisiva en las elecciones generales. Lo puso en práctica el sábado desde el congreso del PP catalán y también este martes en un artículo en EL PERIÓDICO. Estas intervenciones de líder popular ya han provocado la queja del Govern de Salvador Illa y varios partidos.

La primera en alzar la voz ha sido la portavoz del ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, que ha puesto en duda que los populares sean capaces de "defender los intereses de los catalanes". Según ella hay varios ejemplos, que demuestran que el PP nunca estará preparado para alinearse con las necesidades que tiene Catalunya. Ha puesto de ejemplo los recursos que el partido de Feijóo presentó en su día contra la amnistía y contra los indultos. Y también ha recordado que los populares se oponen abiertamente a que el catalán sea una lengua oficial en la UE o a la nueva financiación autonómica que prevé 4.700 millones de euros extras para la comunidad catalana.

Con estos precedentes, ha criticado que ahora Feijóo no puede erigirse como un defensor de Catalunya. Además, ha pedido a Junts "claridad y coherencia" en sus relaciones con los populares. El partido de Puigdemont y el de Feijóo han coincidido en varias votaciones en el Congreso y en la Generalitat denuncian una "vía aproximación" que, a su juicio, debe ser aclarada. Sobre todo por parte de los posconvergentes, ya que los populares hace tiempo que lanzan guiños a Junts pensando en una futura investidura en el Congreso.

En una línea muy similar se ha expresado la portavoz parlamentaria del PSC, Elena Díaz, que ha asegurado que el PP tiene un "problema de credibilidad" en Catalunya. Así, la socialista ha denunciado que Feijóo hable de "pasar página" cuando "ha hecho carrera política confrontando Catalunya con el resto de España" y "alimentando la división y el desprecio al autogobierno" para sacar rédito electoral en otras comunidades.

El mismo diagnóstico ha hecho David Cid, de los Comuns, que además le ha acusado de utilizar el catalán "como elemento de confrontación" para ganar votos. "Un artículo en EL PERIÓDICO no arregla lo que el PP ha hecho en Catalunya", ha avisado, tras acusar también al líder del PP de jugar al "terraplanismo electoral" por considerar que el Gobierno de Pedro Sánchez estaría intentando modificar el censo electoral presumiblemente a su favor. "Es delirante, increíble. Forma parte de esta estrategia totalmente enloquecida del PP de hacer creer que en España se puede producir cualquier tipo de fraude electoral", ha rematado.

"Una nueva página"

La importancia de Catalunya para el PP puede entenderse dando un simple vistazo a los resultados de las últimas generales en esta comunidad. En 2023 el PSC sacó 13 diputados de ventaja a los populares con 19 escaños frente a 6. A su vez, Feijóo se quedó solo a seis escaños de la mayoría absoluta en el Congreso sumando los diputados del PP (137) con los de Vox (33). Si logra mejorar en Catalunya, tendrá la Moncloa más cerca.

Sin embargo, esa misma estrategia no tiene el mismo rédito para el PP catalán, o al menos, no lo considera así su líder en Catalunya, Alejandro Fernández, que siempre ha sido muy crítico con los acercamientos del PP con Junts. A pesar de que Feijóo y Fernández firmaron este fin de semana la paz con la celebración del congreso autonómico que renovó al dirigente catalán como líder, este martes la nueva portavoz en el Parlament, Lorena Roldán, ha vuelto a evidenciar las diferencias estratégicas entre Madrid y Barcelona.

"El procés no ha muerto, ahora lo lidera el Partido Socialista", ha afirmado Roldán, que ha acusado a la formación de Sánchez e Illa de dar al "separatismo" lo que "nunca soñó que lograría". Así, ha acusado al Gobierno de permitir la "expulsión de la Guardia Civil", de dotar a Catalunya con "una agencia tributaria propia" o de crear "un cuerpo diplomático fake". "Cuando el separatismo vuelva a gobernar, si es que lo hace, tendrán todo lo que buscaban para repetir el golpe que intentaron en 2017", ha concluido.

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A pesar de la diferencia dialéctica, Roldán ha negado discrepancias con Feijóo y ha asegurado que tienen "la misma mirada" sobre Catalunya. "Tenemos 100% el mismo posicionamiento. Lo que queremos es escribir una nueva página para Catalunya, el problema es que tenemos a unos gobernantes que no nos dejan", ha zanjado.