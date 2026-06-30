Parlon sitúa la extrema derecha violenta como peligro significativo en Catalunya junto con el yihadismo

La consellera de Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha situado "el nacionalismo y el supremacismo blanco que hay detrás de la estrategia de la extrema derecha violenta", junto al yihadismo, como uno de los peligros más significativos en cuanto a seguridad en Catalunya.

Lo ha manifestado en respuesta a una interpelación del diputado de los Comuns en el Parlament, Andrés García Berrio, sobre los riesgos de seguridad de la ultraderecha violenta, en que el diputado ha alertado del auge de movimientos de extrema derecha y supremacistas con carácter violento, como Deport Them Now, entre otros.

Parlon ha explicado que se trata de unos de los peligros más significativos que afronta Catalunya en seguridad y que, de hecho, se encuentra "en el nivel 2 sobre 5 de alerta terrorista respecto a la extrema derecha violenta".

La consellera ha dicho que los Mossos d'Esquadra abordan el fenómeno desde la prevención hasta la actuación, especialmente en el ámbito digital, y que lo hacen desde un enfoque interdisciplinar.

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En 2025, ha explicado Parlon, se identificaron 204 alertas de posibles procesos de radicalitzación violenta, y que de los 161 casos conocidos finalmente vinculados a este fenómeno, un 62% estaban relacionados con el yihadismo, un 11% con la ultraderecha, y un 6% con otras ideologías.