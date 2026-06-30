Condecoraciones
La Generalitat otorga a 18 personas y 6 entidades las medallas y placas al trabajo presidente Macià
El Govern reconoce de forma póstuma al expresidente de la Taula del Tercer Sector Enric Morist
Muere Enric Morist, la sonrisa en medio del desastre
El Govern ha acordado conceder la Medalla al trabajo presidente Francesc Macià a 18 personas y la Placa al trabajo presidente Francesc Macià a 6 entidades, unos de los reconocimientos "más antiguos" de Catalunya, creados en 1983, ha explicado en un comunicado este martes tras el Consell Executiu.
Estos galardones reconocen a las personas que hayan destacado por sus cualidades, méritos o servicios prestados en beneficio de los intereses generales.
También a las empresas u organizaciones que hayan destacado en el fomento de la creación de empresas y el empleo de calidad; RSC; igualdad de oportunidades y conciliación, y corresponsabilidad entre hombres y mujeres de los trabajos de mercado y doméstico, y de cuidado de personas.
Medallas y placas
Recibirá la medalla a título póstumo el expresidente de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social Enric Morist, y el resto de medallas serán para el médico y gestor sanitario Joan Maria Adser; el abogado laboralista Max Arias; la presidenta de Aremi, Mercè Batlle; los sindicalistas de CC.OO. Isidor Boix y Estrella Puneda; el fundador de Circutor, Ramon Comellas; el impulsor de Grup Debant, Ferran Debant; y el fundador de Forpas Gastronomia, Ramon Foradada.
También los sindicalistas de UGT Pelayo García y Antonio Torrecilla; la diplomática Cristina Gallach; la directora general de Gomà-Camps, Laia Gomà-Camps; el exdiputado de CDC Rafael Hinojosa; el presidente de Juvé & Camps, Joan Juvé; el empresario Alberto Ribera; el consejero delegado de Soler i Sauret, Joan Soler; y la fundadora de Associació Talent Femení Susana Villagrasa.
Se ha otorgado Placa al Treball President Macià a la Associació de Disminuïts Físics d'Osona; la Associació Egueiro; la Associació pels Drets Sexuals i Reproductius; la Autoritat Portuària de Tarragona; la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), y la Fundació privada el Maresme pro persones amb disminució psíquica.
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