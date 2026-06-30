La Generalitat otorga a 18 personas y 6 entidades las medallas y placas al trabajo presidente Macià

El Govern ha acordado conceder la Medalla al trabajo presidente Francesc Macià a 18 personas y la Placa al trabajo presidente Francesc Macià a 6 entidades, unos de los reconocimientos "más antiguos" de Catalunya, creados en 1983, ha explicado en un comunicado este martes tras el Consell Executiu.

Estos galardones reconocen a las personas que hayan destacado por sus cualidades, méritos o servicios prestados en beneficio de los intereses generales.

También a las empresas u organizaciones que hayan destacado en el fomento de la creación de empresas y el empleo de calidad; RSC; igualdad de oportunidades y conciliación, y corresponsabilidad entre hombres y mujeres de los trabajos de mercado y doméstico, y de cuidado de personas.

Medallas y placas

Recibirá la medalla a título póstumo el expresidente de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social Enric Morist, y el resto de medallas serán para el médico y gestor sanitario Joan Maria Adser; el abogado laboralista Max Arias; la presidenta de Aremi, Mercè Batlle; los sindicalistas de CC.OO. Isidor Boix y Estrella Puneda; el fundador de Circutor, Ramon Comellas; el impulsor de Grup Debant, Ferran Debant; y el fundador de Forpas Gastronomia, Ramon Foradada.

También los sindicalistas de UGT Pelayo García y Antonio Torrecilla; la diplomática Cristina Gallach; la directora general de Gomà-Camps, Laia Gomà-Camps; el exdiputado de CDC Rafael Hinojosa; el presidente de Juvé & Camps, Joan Juvé; el empresario Alberto Ribera; el consejero delegado de Soler i Sauret, Joan Soler; y la fundadora de Associació Talent Femení Susana Villagrasa.

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Se ha otorgado Placa al Treball President Macià a la Associació de Disminuïts Físics d'Osona; la Associació Egueiro; la Associació pels Drets Sexuals i Reproductius; la Autoritat Portuària de Tarragona; la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), y la Fundació privada el Maresme pro persones amb disminució psíquica.