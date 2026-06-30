El Govern defiende la regularización de migrantes ante las dudas del Supremo: "Tiene todas las garantías"

El Govern de Salvador Illa ha defendido este martes el proceso de regularización de migrantes que emprendió el Gobierno de Pedro Sánchez meses atrás y que finaliza este martes. La portavoz del ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, ha asegurado que "el procedimiento se ha hecho con todas las garantías" y ha confiado que así "quedará acreditado".

Este pronunciamiento de la Generalitat llega después de que el Tribunal Supremo haya propuesto llevar la regularización de migrantes ante la justicia europea porque considera que se ha hecho de una forma que puede "colisionar" con la normativa comunitaria. El alto tribunal se pronuncia así después de los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón.

Estas dos comunidades autónomas, ambas gobernadas por el PP, consideraron en su día que la regularización no era correcta y anunciaron una "batalla legal". Paneque, en cambio, ha querido exhibir la plena sintonía de Catalunya, gobernada por los socialistas catalanes, con el proceso empezado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La Generalitat considera que la regularización es correcta no solo en las formas, sino también en el fondo de la medida. La portavoz ha alegado que ha servido para "dar derechos" y sacar de la "invisibilidad" a personas que llevaban años residiendo y trabajando en España y que merecían sobradamente regular su situación.

Alto volumen de solicitudes

Aunque no ha querido dar cifras, la también consellera de Territori ha asegurado que el volumen de solicitudes ha sido más alto del previsto -los últimos cálculos no definitivos superaban las 150.000 solo en Catalunya- y ha concluido que esto demuestra que esta regularización era del todo "necesaria". "Los datos avalan que estamos dando dignidad a personas y vidas concretas", ha añadido.

Es oportuno señalar que no es la primera vez que se hace una regularización así Sílvia Paneque — Portavoz del Govern

La consellera también ha mostrado su extrañeza por la posición del Supremo recordando que el ejecutivo de Pedro Sánchez no es el primero que aborda una regularización así. De hecho, ha habido regularizaciones tanto con gobiernos del PP como del PSOE. "Es oportuno señalar que no es la primera vez que se hace algo así. Y se ha hecho con todas las garantías", ha zanjado.

Aval a la agencia de movilidad

También vinculado con el hecho migratorio, este mismo lunes el presidente Sánchez ha presentado el Plan de Integración y Ciudadanía del Gobierno y entre sus medidas estrella ha incluido la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana con el objetivo de "simplificar y coordinar la gestión migratoria". Se trata, a grandes rasgos, de fomentar los "flujos ordenados" con contrataciones en origen y "vías legales".

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Este anuncio podría provocar algún recelo desde la óptica de Catalunya, que actualmente tiene competencias propias en materia de integración social de migrantes, acogida y autorizaciones de trabajo iniciales. Paneque ha asegurado que la Generalitat entiende la propuesta lanzada por el presidente Sánchez ha descartado que vaya en "dirección contraria" a los intereses de la Generalitat y de los catalanes.