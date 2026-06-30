Pulso de banderas entre ANC, Òmnium y SCC en el arranque del Tour de Francia en Catalunya

La ANC y Òmnium Cultural se movilizarán en el arranque del Tour de Francia para intentar "teñir" las etapas en Catalunya con los colores de la 'estelada', la bandera independentista, mientras que Societat Civil Catalana (SCC) ha hecho un llamamiento a llevar banderas españolas, catalanas y europeas.

Catalunya acogerá entre el 4 y el 6 de julio las etapas iniciales del Tour de Francia, si bien este jueves ya se celebrará la ceremonia inaugural en Barcelona, junto al Recinto Modernista de Sant Pau y la basílica de la Sagrada Familia.

Aprovechando la visibilidad de este acontecimiento ciclista, la ANC y Òmnium han iniciado una campaña ciudadana para "teñir" el Tour de Francia de 'estelades' y así "hacer visible la reivindicación independentista", según han explicado en un comunicado.

"El objetivo principal es convertir el paso del Tour por tierras catalanas en una gran demostración cívica y democrática para reivindicar el derecho a la autodeterminación de Catalunya, aprovechando la importante proyección mediática internacional de este acontecimiento los días 4, 5 y 6 de julio", argumentan.

Las entidades han creado una página web (esteladesaltour.cat) para difundir los puntos de reparto de banderas, los carteles a imprimir y los lugares de convocatoria de las acciones, especialmente en las salidas y las llegadas de cada etapa y algún punto intermedio.

"Necesitamos volver a llenar las calles y demostrar que el movimiento continúa fuerte y comprometido con el objetivo de la independencia", ha señalado el actual presidente de la ANC, Josep Vila, convencido de que hay que aprovechar el "gran escaparate mediático" del Tour para "mostrar al mundo que el conflicto político entre Catalunya y el Estado español no está resuelto".

También el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a esta movilización para demostrar que "la voluntad de alcanzar la independencia continúa bien viva".

SCC: España, en el "epicentro emocional" del Tour

Por su parte, SCC ha destacado en un comunicado que el inicio del Tour en Barcelona representa "un momento histórico que trasciende el deporte y que sitúa a España en el epicentro emocional de uno de los acontecimientos deportivos, económicos, mediáticos y sociales más importantes del mundo".

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"¡Recibamos al legendario Tour de Francia como se merece! Con símbolos constitucionales, con banderas españolas, catalanas y europeas, y con el emblema de Societat Civil Catalana como punto de encuentro de la ciudadanía. Hagamos que nuestras carreteras y ciudades sean el reflejo de una tierra abierta y acogedora", señala.