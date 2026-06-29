La secretaria de Zapatero guarda silencio en el Senado: "No debe entenderse como un desaire, sino algo coherente con mi condición procesal"

Gertrudis Alcázar, secretaria personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha realizado una intervención inicial en la Comisión de Investigación del Senado a la que había sido convocada por el PP para manifestar que no iba a responder a las preguntas de los senadores "siguiendo asesoramiento jurídico" y para preservar sus derechos fundamentales, tras haber sido imputada en la causa en la que se investiga a su jefe. "Voy a mantener silencio en esta comisión no debe entenderse como un desaire, sino coherente con mi condición procesal", ha manifestado. Durante toda la comisión se mantuvo callada y siguiendo los interrogatorios con gesto atento y muy serio.

Según el auto que dio lugar a la entrada de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en la sede de la oficina personal del expresidente en la madrileña calle de Ferraz, donde tiene su lugar de trabajo, Alcázar desarrollaba presuntamente "un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias".

Ya antes de que lo agentes se incautaran de sus dispositivos móviles, que han permitido incrementar los indicios contra ambos, el juez ya apuntaba a la existencia de correos electrónicos entre Alcázar y personal del entorno del empresario Julio 'Julito' Matínez Martínez, cuyo contenido apunta a que esa mujer desarrolló "una actuación coordinada y dirigida a evitar la vinculación" entre su jefe y el presunto testaferro en relación con el rescate de la compañía Plus Ultra y otras actividades económicas hoy bajo sospecha, como es la creación de una empresa 'off shore' en Dubai.

Pese a este anunciado silencio senadora popular Rocío Dívar ha comenzado preguntando a Alcázar si se siente traicionada por su jefe, puesto que tras llevar con él trabajando durante 26 años durante su declaración ante el juez Calama el expresidente se había definido como un "inútil tecnológico" por lo que quien llevaba todas las cuestiones referidas a sus comunicaciones profesionales era su secretaria. "Acabó señalándola usted", señaló la senadora, recordándole que el propio juez la señala en su auto como el "nodo central " de toda la organización. "Está uniendo su futuro al de Rodríguez Zapatero, pero nada de lo que él hizo pudo hacerlo sin usted", ha remachado.

"Piense en su defensa, porque cuando una investigación avanza las personas que llevan años junto a los investigados dejan de ser imprescindibles", ha añadido la senadora popular, quien también le ha preguntado, sin que Alcázar abriera la boca en ningún momento, sobre quién estaba pagando su defensa. A lo largo de su intervención, Dívar ha ido refiriéndose a la práctica totalidad de noticias publicadas en las últimas semanas sobre el expresidente y la empresa de sus hijas, Whathefav. Al término de su intervención, ha recordado a la secretaria que volverá a ser llamada y que, seguramente, en la próxima ocasión "no estará tan acompañada por miembros del Partido Socialista".

Joyas e intermediaciones

Durante la entrada y registro en el despacho de Rodríguez Zapatero se encontraron en la caja fuerte de la oficina decenas de joyas que han sido valoradas en más de 1,3 millones de euros y que, al ser descubiertas, la secretaria señaló que eran de "don José Luis y doña Sonsoles", la esposa del expresidente.

Una vez analizado el contenido de sus dispositivos, un segundo informe de la UDEF señaló indicios de un nuevo delito del que se señalaban indicios de una nueva relación con el pago al expresidente de 200.000 euros más gastos por parte de una empresa peruana a cambio de gestiones con el anterior Gobierno Boliviano. Desde la defensa de Rodríguez Zapatero se considera que la anexión de todas las conversaciones de ambos a este informe --que revelan detalles de la actividad personal y profesional del expresidente socialista-- es excesiva y vulnera sus derechos, por lo que ha solicitado que "se desglose y extraiga de los autos".

Esta posible vulneración de derechos no ha sido aludida en ningún momento por los senadores de la oposición, que muy al contrario han utilizado el contenido de los mensajes conocidos para fundamentar sus preguntas a la secretaria.

Por su parte, la senadora de Vox Paloma Gómez introdujo durante sus preguntas su sospecha de que Rodríguez Zapatero podría haber tenido alguna relación con el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, y que por ello su irrupción duante la rueda de prensa que dio en su día la exmilitante socialista Leire Díez tras descubrirse sus actividades en favor del partido y contra jueces, fiscales y Guardias Civiles. . "Conocía perfectamente los asuntos turbios de Zapatero, y aún así le protegió, ¿Le merece la pena?", ha manifestado la senadora de Vox.