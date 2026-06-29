Illa pide "proteger la libertad" frente al auge de los populismos 50 años después del Míting de la Llibertat

"Estamos sudando socialismo", espetó Joan Colomines en un Palau Blaugrana abarrotado y sofocante el 22 de junio de 1976. Fue una de las frases emblemáticas pronunciadas en el Míting de la Llibertat, el primer gran encuentro político de masas tras el franquismo, clandestino, pero tolerado, justo siete meses después de la muerte del dictador. La reunión, que superó todas las expectativas con la asistencia de miles de personas, acabó siendo la génesis del PSC reagrupando las tres corrientes que coexistían, aunque Colomines, acabara enrolado en la Convergència de Jordi Pujol. 50 años después, en un día de altas temperaturas, pero esta vez con el confort del aire acondicionado y en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encendido las alarmas recordando que la libertad no puede darse por garantizada y que hay que "protegerla de los populismos".

Si hace una semana, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindicaba que "Catalunya le debe mucho a Convergència y a Pujol", una alabanza que hace fruncir el ceño a más de un socialista, este lunes ha presidido el homenaje a ese encuentro en el que se acunó el proyecto político del que forma parte y que ahora está al frente de la Generalitat. "El Míting de la Llibertat define la Catalunya actual, democrática y libre", ha dicho sobre ese encuentro en el que el antifranquismo y muy particularmente la izquierda catalanista, se conjuró para dejar atrás el régimen represor. "Hace medio siglo, el reto era derribar los muros de la dictadura y recuperar el autogobierno de Catalunya, mientras que hoy es proteger esa libertad lograda", ha asegurado Illa.

Hace medio siglo, el reto era derribar los muros de la dictadura y recuperar el autogobierno de Catalunya, mientras que hoy es proteger esa libertad lograda

Según el president, esa libertad está ahora "amenazada" por una extrema derecha disparada que incluso de "apropia" la palabra pero "vaciándola de significado" con postulados "individualistas" y que llaman a "desentenderse del vecino". "La libertad es un bien común que se construye y protege colectivamente", ha subrayado. No ha hecho, sin embargo, ninguna referencia explícita al PSC, partido del que es 'primer secretari', para preservar su perfil institucional como jefe de la Generalitat, pero sí ha dejado ese rol en manos del exlíder de los socialistas catalanes Raimon Obiols, que fue uno de los impulsores del Míting de la Llibertat.

La "excepción" de gobernar

"Pasqual Maragall decía que lo normal es que gobierne la derecha y que solo excepcionalmente lo hagan las izquierdas. Por lo tanto, estamos obligados a hacerlo muy bien porque, si no, se vuelve a aplicar la regla", ha asegurado Obiols, que ha dejado caer que él hubiera firmado, "aunque no con tanto entusiasmo", el elogio de Illa a CDC, el eterno rival de los socialistas durante más de cuatro décadas. Quien fuera también eurodiputado ha recordado que la historia del PSC está llena de "éxitos" y también de "errores", aunque ha preferido centrarse en los primeros. "Lo mejor es que el PSC de Salvador Illa es el mismo que el de Joan Raventós. Ha habido un hilo conductor, no ha habido una vulneración ni decepción de las esperanzas originales", ha considerado.

El exlíder del PSC Raimon Obiols con la periodista y directoria del Diari Ara, Esther Vera / ACN

En el Míting de la Llibertat, ha recordado, lo que había, sobre todo, era esperanza, algo que ha definido como "la fuerza política más potente", aunque ha recomendado saber "administrar" las expectativas y, también, no caer en lo que precisamente, a su juicio, fue la "fórmula de la Coca-Cola" que permitió a Jordi Pujol gobernar la Generalitat durante 23 años: identificar "nación, institución y la persona". Para Obiols, esta es una asociación "peligrosa" que lleva a proyectar que la identidad catalana puede ser "asfixiada y aniquilada" si esa persona cae, algo que, ha subrayado, "no es verdad y puede crear monstruos". La extrema derecha, ha rematado, pone hoy en día "en riesgo" la Catalunya 'un sol poble'.

Noticias relacionadas

Para Obiols, fue un acierto unir la fuerza electoral del PSC en Catalunya con la del PSOE a nivel estatal para presentarse juntos a las elecciones generales. Y ante la etapa de excepción que supone, según la teoría de Maragall, que los socialistas gobiernen en estos momentos tanto en la Moncloa como en la Generalitat, ha proclamado que en 2027 habrá una "oportunidad realista" de continuar manteniendo esa excepción con Pedro Sánchez en el caso de España. Como hace 50 años, Obiols ha vuelto a derrochar esperanza, aunque a renglón seguido haya pedido no estimularla más de la cuenta.