El PSC reta a Feijóo a retirar los recursos en el TC contra la ley de amnistía si realmente quiere "pasar página" al 'procés'

Plenamente entregado en lograr desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió el sábado desde Barcelona "pasar página" del 'procés'. Una afirmación directamente dirigida a recomponer puentes con Junts, que hasta ahora ha rechazado sumarse a una moción de censura. Sin embargo, quien ha recogido el guante de esa afirmación ha sido el PSC, precisamente el partido que ganó las elecciones de 2024 en Catalunya con el "pasar página" de esa convulsa etapa del independentismo como lema. La formación de Salvador Illa ha retado a los populares a demostrar que realmente tienen voluntad de dejar atrás aquel periodo. ¿Cómo? Retirando los recursos que han presentado ante el Tribunal Constitucional en contra de la ley de amnistía pendiente aún de aplicarse a dirigentes como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

"Damos la bienvenida al PP y a su líder a querer pasar página del procés, pero para ello debe hacerse efectiva la amnistía", ha afirmado la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, que ha recordado que entre los presentados por la calle Génova y por comunidades autónomas gobernadas por los populares se acumulan hasta 15 recursos, algunos de ellos todavía pendientes de resolución. "Si realmente está comprometido, que los retiren. Sería una buena manera de demostrar sus palabras", ha espetado.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, el sábado en el comité federal del PSOE / ACN

Pero Moret ha ido aún más allá, y ante la petición de Feijóo a Junts para que sea "responsable" y deje caer a Sánchez, ha recordado los "ataques" del PP contra la oficialidad del catalán en Europa, su rechazo a una mejor financiación para Catalunya y su oposición a la condonación de parte de la deuda del FLA, que supondría un alivio de 17.000 millones de euros para las arcas catalanas. "Catalunya no está al servicio de nadie, y menos de quien la ha utilizado de forma política y electoral", ha sentenciado la portavoz socialista.

Las críticas a Junts

Tras estos reproches, Moret ha calificado de "extraño" que partidos como Junts estén protagonizando en estos momentos lo que ha definido como un "acercamiento" al PP, especialmente después de que Míriam Nogueras planteara a Sánchez su dimisión para facilitar la elección de otro presidente y de que los posconvergentes votaran a favor de una iniciativa de los populares para reclamar una cuestión de confianza. "Pedimos una revisión de este camino equivocado que va en contra de lo que piensan los catalanes", ha asegurado. Aun así, la dirigente se ha mostrado convencida de que hay margen para sacar adelante los presupuestos generales, pero ha reclamado a los posconvergentes que estén "a la altura" y que, en caso de rechazarlos, "justifique" su decisión ante los catalanes.

También los Comuns han salido a la carga contra Junts, al que han acusado de estar "atrapado en una lógica de caída libre electoral". La portavoz del partido y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha considerado que la formación de Puigdemont está inmersa en una "competición absurda con la extrema derecha" de Aliança Catalana y ha insinuado que lo que persigue es que acabe habiendo un gobierno de PP y Vox. "Si es lo que quieren, solo tienen que seguir haciendo lo que hacen, que es votar las medidas que presentan. Pero si quieren frenar a la extrema derecha, que dejen de pactar con ella", ha zanjado.

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La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, en rueda de prensa este lunes / ACN

Los Comuns también han dirigido sus críticas al PSOE tras la celebración de su comité federal, al considerar que los socialistas siguen sin encontrar su "ubicación" y sin ser capaces de responder "con ambición" a la crisis política. "El PSOE se ha convertido en el lastre del Gobierno de progreso", ha lamentado Vidal, aunque ha defendido que la legislatura debe continuar con una agenda que incluya desde más medidas para proteger los contratos de alquiler hasta la derogación de la ley mordaza. "Tenemos un buen Gobierno y un buen presidente", sostienen desde el PSC, que interpretan que salen fortalecidos tanto interna como externamente del comité federal celebrado el sábado.