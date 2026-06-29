El PP se plantea llevar los presupuestos al Consell de Garanties Estatutàries a tres días de su aprobación

Cambio de guion en el PP de Catalunya y, quizá, en los planes de Salvador Illa. Los populares habían descartado llevar al Consell de Garanties Estatutàries los presupuestos de la Generalitat, cuya aprobación está prevista para el próximo miércoles. Sin embargo, a última hora y a falta de 24 horas para que cierre el plazo para recurrir el proyecto, el secretario general del partido, Juan Fernández, ha asegurado que, tras analizar algunas cuestiones que les "chirrían" de la ley de medidas fiscales y financieras, siguen estudiando elevarlo al órgano consultivo estatutario, lo que pone en peligro que la aprobación final se produzca esta semana.

"Dijimos que no lo haríamos, pero ahora les digo que esta posibilidad no está descartada; debemos acabar de estudiar bien algunas cuestiones de la ley de acompañamiento que nos chirrían", ha asegurado el dirigente popular. Fuentes de la formación afinan un poco más el tiro y apuntan a aspectos relacionados con la "fiscalidad" que, a su juicio, podrían ser inconstitucionales. Los populares denuncian, además, que la ley de acompañamiento incorpora compromisos de gasto sin concretar ni la cuantía ni las partidas de las que saldrán los fondos, aunque admiten que esta cuestión no sería susceptible de ser impugnada por inconstitucionalidad.

En el PP son conscientes de que la maniobra no impediría que las primeras cuentas de Salvador Illa vieran la luz, pues el dictamen del órgano no es vinculante- pero sí complicaría el calendario, ya que la tramitación parlamentaria quedaría automáticamente paralizada durante un plazo máximo de un mes, hasta que el Consell de Garanties se pronunciara. Esto podría incluso comprometer la aprobación antes de que acabe el periodo de sesiones, si se maximizan los plazos.

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Los únicos dos partidos con capacidad para llevar el proyecto presupuestario al Consell de Garanties son Junts y el PP, pero los primeros ya anunciaron que no lo harían. A la espera de que la dirección popular y el grupo parlamentario tomen una decisión a contrarreloj, Fernández ha aprovechado la cuestión para dejar claro que su formación ha trabajado vía enmiendas para "mejorar" unos presupuestos que, a su juicio, "no dan respuesta" a los problemas de los catalanes. "Hemos presentado más de 600 enmiendas con propuestas de todo el territorio; no se puede decir que el PP no tiene una alternativa", ha asegurado.