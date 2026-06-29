El PP catalán deja la puerta abierta a pactar con Junts y da por cerrado el 'procés'

El recién designado secretario general del PP catalán, Juan Fernández, se ha estrenado este lunes en la sede del partido en la calle Urgell para presentar a una formación que sale del congreso del pasado fin de semana con un "proyecto sólido, renovado y coherente". En una rueda de prensa posterior a la primera reunión del comité de dirección, Fernández ha sido claro al asegurar que los populares tienen ahora como "emergencia nacional" desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, una vez, ha insistido, ya se ha "pasado página" del 'procés'.

Una cosa tiene relación con la otra, pues para presentar una moción de censura con la aritmética actual es necesario el concurso de Junts, a quien no ha cerrado la puerta a un posible acuerdo para ello: ni lo descarta, ni lo concreta. "No se trata de hablar de conversaciones, alianzas o concesiones; se trata de hablar de elecciones generales", ha declarado, tras ser preguntado insistentemente sobre si hay una vía de diálogo abierta con los posconvergentes, quienes este lunes, por boca de Miriam Nogueras, líder de filas en el Congreso, han vuelto a recordar que su línea roja es Vox, cuyos votos también son necesarios en la ecuación.

El comité de dirección del PP en su primera reunión tras el congreso popular del 27 de junio. / ACN

No es ninguna novedad, pues en la nueva ponencia política aprobada por el PP catalán no se habla de política de pactos con los independentistas y Alberto Núñez Feijóo, en su discurso del pasado sábado, ya volvió a presionar a los de Carles Puigdemont para que den sus votos a una moción de censura. "No hay que poner el foco en los pactos, se debe hablar de una urgencia ética y moral, de devolver la democracia y la decencia a las instituciones", ha espetado el secretario general popular. "Algunos están instalados en el pasado; nosotros queremos hablar del futuro", ha deslizado el dirigente del PP, consciente de que los acercamientos a Junts han sido históricamente uno de los principales puntos de fricción entre la dirección nacional y la catalana.

A juicio de Fernández, el PP catalán debe aprovechar el "desgaste" al que se somete el president Salvador Illa al apoyar a Sánchez, "rodeado de corrupción", para presentarse como una alternativa en Catalunya y como trampolín de Feijóo hacia la Moncloa. El líder del PP nacional ya puso deberes a sus mandos en Catalunya: llegar a 12 diputados entre las cuatro provincias, su techo histórico, en las próximas generales. Por ello, Fernández ha insistido en que su "prioridad" al frente del partido será la implantación territorial, que irá acompañada de candidaturas en las municipales "en todos los rincones de Catalunya".

"Estamos preparados para afrontar todos los retos que vengan", ha insistido Fernández sobre la tarea que tiene por delante el PP catalán en el próximo ciclo electoral. Feijóo pidió explícitamente a la formación, que ha reelegido a Alejandro Fernández como presidente, que sea la "llave" para propiciar un cambio de Gobierno, duplicando sus escaños, y le avisó de que debe activarse ya porque "otras formaciones pican a las mismas puertas" que el PP. En respuesta, Fernández ha dejado claro que los populares recorrerán todo el territorio para explicar su proyecto y que no condicionarán su estrategia a ninguna otra fuerza. Ni Vox ni Aliança Catalana, pese al claro mensaje que lanzó el líder del PP. "No haremos política mirando por el retrovisor ni a los lados", ha afirmado.

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Su estrategia pasa por hacer una "política Albiol": ensanchar la base, pisar la calle y convertirse en la "casa grande del catalanismo real", ha espetado quien fuera mano derecha del alcalde de Badalona durante años. Los pilares del PP catalán renovado serán "seguridad, vivienda, fiscalidad y servicios públicos".