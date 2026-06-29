Marta Higueras, ex mano derecha de Carmena, lanza una plataforma municipalista "sin bloques ni bandos" para Madrid

Marta Higueras, la que fuera mano derecha de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, ha presentado este lunes ‘Independientes por Madrid’, un nuevo proyecto municipalista que nace con vocación estrictamente local y al margen de las dinámicas de los partidos nacionales.

“No tenemos ninguna aspiración autonómica ni nacional, nos centramos en Madrid, que se merece algo mejor que elegir entre bandos”, ha subrayado Higueras durante un desayuno informativo celebrado esta mañana, en el que ha definido la iniciativa como “un proyecto municipalista e independiente absolutamente centrado en Madrid” que, ha subrayado, “no va de bloques ni de bandos”.

La exedil carmenista ha defendido que la principal diferencia de esta nueva plataforma es que no tendrá que responder “a ningún bloque político nacional”, lo cual permitirá abordar los problemas de la ciudad desde una óptica de gestión y no desde la confrontación partidista.

Higueras ha situado ‘Independientes por Madrid’ dentro de una corriente municipalista integrada por unos 400 alcaldes independientes en distintos puntos del país. “Municipalismo, diálogo y gestión midiendo la política por resultados y no por bandos”, ha resumido sobre el sentido de la iniciativa.

El proyecto estará abierto, según sus promotores, a todas las personas que quieran participar y “tengan algo que aportar”. Con ese objetivo se ha puesto en marcha desde este lunes la web www.independientespormadrid.org, concebida como un canal para que la ciudadanía pueda enviar sugerencias y propuestas.

Entre las prioridades señaladas por Higueras figuran asuntos como la vivienda, el comercio o la seguridad en los barrios. Se trata, ha afirmado, problemas que deben “tratarse con seriedad” y que, a su juicio, “es lo que se echa de menos en los plenos de este Ayuntamiento”.

La exconcejala ha avanzado que será a finales de septiembre cuando ‘Independientes por Madrid’ presente una propuesta “más cerrada”. Hasta entonces, la plataforma mantendrá una fase de escucha y recogida de aportaciones. Higueras también ha confirmado que ha mantenido reuniones con los portavoces de todos los grupos municipales, incluyendo a su excompañera en Más Madrid, Rita Maestre, y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Preguntada al respecto esta misma mañana, Maestre ha reducido ese encuentro a una conversación por WhatsApp y ha descartado que la iniciativa pueda suponer una amenaza para su formación, cuyas opciones están "no solo consolidadas, sino creciendo". La principal "fuerza de izquierdas de esta ciudad es y sigue siendo Más Madrid", ha asegurado la portavoz en la rueda de prensa previa al Pleno de mañana.

Noticias relacionadas

Por lo que respecta a Manuela Carmena, figura con la que Higueras compartió Gobierno municipal y trayectoria política, también ha estado presente en la comparecencia. La exedil ha confirmado que ha hablado con la exalcaldesa, aunque ha evitado atribuirle una posición pública sobre la plataforma y ha señalado que será la propia Carmena quien, en su caso, deba explicarla.