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Presentado por Iñaki Gabilondo

Junts exige la retirada de un programa de RTVE por "negar la imposición del castellano" en la conquista de América

Sergi Sol y ‘Mikimoto’, propuestos por ERC y Junts para el consejo de administración de RTVE

Iñaki Gabilondo, presentador de 'La gran aventura de la lengua española'

Iñaki Gabilondo, presentador de 'La gran aventura de la lengua española' / RTVE

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Carlota Camps

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Barcelona
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"Ni las lenguas peninsulares amenazaron al castellano, ni el castellano amenazó a las lenguas peninsulares ni a las americanas". Esta es la frase de la discordia pronunciada por el periodista Iñaki Gabilondo en el quinto episodio de 'La gran aventura de la lengua española' emitido este domingo en RTVE. Junts ha pedido la retirada del programa de la televisión pública. Denuncian que "falsea la realidad histórica" al "negar la imposición del castellano a los pueblos americanos durante la conquista".

La formación ha canalizado su queja por dos vías: Miquel Calçada, representante del partido en el consejo de administración, ha trasladado la petición al presidente de RTVE, José Pablo López, mientras en paralelo, el senador Francesc Ten ha presentado una batería de preguntas en la cámara alta.

Los posconvergentes exigen saber los "criterios históricos, académicos y de verificación de fuentes" utilizados por RTVE para realizar este programa. Además, interpelan al Gobierno para saber "cómo valora estas afirmaciones" y si considera que "se ajustan a los estándares de rigor, pluralidad y objetividad". Asimismo, reclaman saber si el Ejecutivo tiene previsto reclamar a RTVE la "revisión, rectificación o complementación de estas afirmaciones".

El programa de Gabilondo explica la historia de la lengua española, desde su nacimiento hasta la actualidad. En concreto, el quinto capítulo aborda el nacimiento, en 1713, de la Real Academia Española y explica posteriormente el "Reglamento para la fundación de las Academias americanas correspondientes de la española".

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Según la formación liderada por Carles Puigdemont, en el programa se asegura que "la conquista española no impuso el uso del castellano a los pueblos amerindios y que no se produjeron procesos de obligatoriedad lingüística en los virreinatos, capitanías o audiencias de América".

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