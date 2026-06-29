En Casa Cupra Raval
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el Afterwork de EL PERIÓDICO
El debate organizado por el diario tendrá lugar el martes 7 de julio a las 19.00 horas en Casa Cupra Raval
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El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, es el protagonista del próximo Afterwork organizado por EL PERIÓDICO que se celebrará el próximo martes 7 de julio en Casa Cupra Raval (Passeig de Gràcia, 109) a las 19.00 horas.
Azcón es una de las figuras destacadas del Partido Popular en el mapa autonómico. Abogado de formación y exalcalde de Zaragoza, llegó al Gobierno aragonés tras consolidar un perfil político vinculado a la gestión municipal, la agenda económica, la vivienda, la vertebración territorial y el diálogo institucional. Desde 2021 preside el Partido Popular de Aragón y forma parte de la dirección nacional del partido.
Durante el encuentro, abordará los principales retos de una comunidad estratégica para entender el pulso territorial, económico y político de España. El evento se presenta como una oportunidad para conocer de primera mano su visión sobre temas prioritarios como la innovación, el municipalismo y las políticas de bienestar, en el ambiente distendido y propicio para el debate que caracteriza a los ciclos Afterwork de EL PERIÓDICO.
Si deseas asistir a este #afterwork, puedes confirmar tu asistencia rellenando el siguiente formulario. Las plazas son limitadas.
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