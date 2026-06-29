El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el Afterwork de EL PERIÓDICO

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, es el protagonista del próximo Afterwork organizado por EL PERIÓDICO que se celebrará el próximo martes 7 de julio en Casa Cupra Raval (Passeig de Gràcia, 109) a las 19.00 horas.

Azcón es una de las figuras destacadas del Partido Popular en el mapa autonómico. Abogado de formación y exalcalde de Zaragoza, llegó al Gobierno aragonés tras consolidar un perfil político vinculado a la gestión municipal, la agenda económica, la vivienda, la vertebración territorial y el diálogo institucional. Desde 2021 preside el Partido Popular de Aragón y forma parte de la dirección nacional del partido.

Durante el encuentro, abordará los principales retos de una comunidad estratégica para entender el pulso territorial, económico y político de España. El evento se presenta como una oportunidad para conocer de primera mano su visión sobre temas prioritarios como la innovación, el municipalismo y las políticas de bienestar, en el ambiente distendido y propicio para el debate que caracteriza a los ciclos Afterwork de EL PERIÓDICO.

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