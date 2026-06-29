El Govern renovará el Palau de Pedralbes con un proyecto sostenible que recupera una fachada "invisible"

La unión temporal de empresas (UTE) formada por F87 Arquitectura Ingeniería Facilities y Brullet de Luna i Associats SLP ha sido la adjudicataria provisional del concurso del Govern para definir la renovación del Palau de Pedralbes, presupuestada en 28 millones de euros. Según ha detallado la secretaria general de Presidència, Eva Giménez, el proyecto es "arquitectónicamente sostenible" y respetuoso con los elementos patrimoniales, y permitirá recuperar la fachada norte, hasta ahora "invisible". Según los cálculos del Govern, la adjudicación del proyecto será definitiva "a finales de julio"; en 2027 se redactará el proyecto y, entre 2028 y 2030, se ejecutarán las obras para convertir el edificio en la segunda sede del Executiu.

El proyecto 'Eix Palatí' plantea una renovación "respetuosa e innovadora" del Palau de Pedralbes para preservar sus "valores históricos" y modernizar sus elementos funcionales. En materia energética, permitirá disponer de un edificio "prácticamente neutro en emisiones" y con un consumo "casi nulo", gracias a la integración de geotermia, aerotermia, placas fotovoltaicas y "soluciones arquitectónicas pasivas", como el aislamiento o la ventilación cruzada. Los cálculos oficiales estiman que, con el conjunto de estas medidas, se logrará un ahorro energético del 60%.

En el ámbito arquitectónico, se derribará el cuerpo de caballerizas. Esto permitirá dar nuevos usos a la fachada norte del palacio, que contará con un nuevo acceso, un "jardín de bienvenida" y dos nuevos patios: uno de los naranjos y otro de los olivos. En la zona oeste se habilitará un jardín para celebraciones. 'Eix Palatí' también propone un nuevo vestíbulo de acceso independiente a la segunda planta, donde se ubicará la sede de la Unión por el Mediterráneo (UpM); una vivienda para autoridades y una nueva cubierta verde y accesible, entre otras actuaciones.

La intención de la UTE ganadora es recuperar revestimientos, pinturas murales, esgrafiados y elementos decorativos mediante técnicas tradicionales "reinterpretadas con criterios actuales".

Giménez ha subrayado que el proyecto ganador "ordena los usos" del Palau de Pedralbes "en torno al eje longitudinal" del edificio. Asimismo, garantiza la celebración de actos institucionales, la instalación de oficinas y que el inmueble se convierta en la segunda sede del Govern.

Una renovación justificada por "defectos estructurales"

La secretaria general de Presidencia ha justificado la renovación del Palau de Pedralbes por los "defectos estructurales" que presenta el edificio, así como por problemas de humedades, accesibilidad y seguridad. "Es un Bien Cultural de Interés Nacional, propiedad de la Generalitat. Por tanto, tenemos la obligación de mantenerlo", ha afirmado Giménez, quien ha detallado que las obras se ejecutarán por fases para garantizar que el edificio pueda seguir utilizándose.

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El origen del Palau de Pedralbes se remonta a la antigua masía de Can Feliu, del siglo XVII, adquirida en 1862 por el conde Eusebi Güell junto con la cercana Can Cuiàs de la Riera. Tras numerosas reformas y cambios de uso —entre ellos, el de Palacio Real—, en 2005 comenzó el traspaso del edificio del Ayuntamiento de Barcelona a la Generalitat, un proceso que culminó en el verano de 2022.