El Govern se reúne con el Ministerio de Hacienda este martes para abordar la nueva financiación

El Gobierno de Pedro Sánchez aborda este martes con el Govern de Catalunya el nuevo modelo de financiación, una reunión bilateral que debe activar la cuenta atrás para convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que debería aprobarse para, después, llevarlo a votación en el Congreso. Según fuentes de Economia, la consellera Alícia Romero mantendrá una reunión en Barcelona con representantes del Ministerio de Hacienda.

Además de la consellera, por parte de la Generalitat acudirá el secretario general del departamento, Juli Fernández, mientras que por parte del ministerio acudirán el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón; la secretaria general, Mónica García, y la subdirectora de Estudios Financieros Autonómicos, Lia Torrente. En el encuentro se abordarán los pormenores de un modelo que fue ya pactado entre ambas partes y presentado públicamente a principios de año.

La última cita

De hecho, la reunión con el Govern es prácticamente la última que lleva a cabo Hacienda después de haberse citado también con los gobiernos de Asturias, Castilla La-Mancha y Canarias, además de con Valencia, a la que acudió el propio ministro, Arcadi España, pero que aseguran que se centró más en asuntos relacionados con entregas a cuenta. El resto de barones del PP han declinado hablar sobre la financiación que plantea el Gobierno, principalmente porque rechazan que haya sido acordado con el ejecutivo de Salvador Illa y ERC.

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Una vez dé por cerrada la ronda con las autonomías -con aquellas que han accedido a reunirse-, los planes del Gobierno pasan por convocar dos encuentros del CPFF antes del verano. El primero, para abordar las entregas a cuenta de los territorios, y el segundo, monográfico sobre financiación autonómica. Según el calendario previsto por Pedro Sánchez, ambas deberían celebrarse en el mes de julio con la vista puesta en que la financiación se acabe votando en las Cortes antes de que se acabe el año. En Moncloa quieren que la tramitación de la financiación autonómica sea paralela a la de los presupuestos de 2027.