El Gobierno extiende las ayudas anticrisis hasta septiembre con la inflación estabilizada en el 3,2% por tercer mes consecutivo

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este lunes que la inflación interanual de junio se sitúa en el 3,2%, la misma tasa registrada en abril y en mayo. La estabilidad se explica por la moderación de los carburantes, que durante los meses más duros del conflicto en Oriente Medio fueron la principal presión al alza, mientras que electricidad y gas pasan ahora a contribuir al alza tras la normalización fiscal iniciada el 1 de junio. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, baja una décima hasta el 2,9%, apoyada también por la moderación de algunos servicios turísticos.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa valora positivamente el dato y afirma que el plan de respuesta del Gobierno "ha amortiguado el impacto de la guerra de Irán sobre la inflación y protegido el poder adquisitivo de los hogares". Según los cálculos realizados por el Ministerio, desde la aprobación del plan el pasado 20 de marzo, las medidas habrían rebajado cerca de un punto porcentual la inflación general.

Con estas previsiones, el Consejo de Ministros ha confirmado que prorrogará hoy el decreto anticrisis para hacer frente a las consecuencias por la guerra de Irán hasrta septiembre, con medidas tanto coyunturales como estructurales. El decreto anterior movilizó más de 5.000 millones de euros e incluyó un total de 80 medidas para proteger a hogares, empresas y sectores productivos.

Entre las medidas que se extienden figuran la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante para profesionales del transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca —confirmada desde el Ministerio de Transportes—, las ayudas directas a los fertilizantes para el sector agroalimentario, la ampliación del bono social eléctrico, y las bonificaciones a la industria electrointensiva, una reclamación central del PNV.

Lo que no se prorroga es la rebaja del IVA de la electricidad y el gas, que desde el 1 de junio volvió del 10% al 21%, ni la reducción del impuesto especial de la electricidad, que ha regresado al 5,11% habitual desde el 0,5% excepcional de las últimas semanas. La decisión de no extender estas rebajas fiscales explica precisamente que electricidad y gas contribuyan ahora al alza del IPC, según se desprende de los datos del INE y de la propia valoración ministerial.

En Moncloa siempre tuvieron la intención de seguir la línea del decreto anterior, tanto en contenido como en recursos a movilizar. Con todo, se ha estado hasta el último momento cerrando detalles, tanto internamente en el Ejecutivo como en las conversaciones con los grupos parlamentarios. De ahí que haya habido discusiones con argumentos a favor y en contra de prolongar rebajas fiscales como la suspensión del impuesto del 7% al valor de la producción de la electricidad.

Sin embargo, la incertidumbre sobre las negociaciones de paz, la evolución del transporte de mercancías en el estrecho de Ormuz y la tardía corrección en los mercados energéticos han pesado en la decisión de extender la mayoría de las ayudas. A ello se suma la presión de los socios parlamentarios, en un contexto político en el que la convalidación del decreto en el Congreso no está garantizada: Junts sumó sus votos a PP y Vox en el último pleno para exigir la dimisión de Sánchez, lo que obliga al Gobierno a intentar replicar el contenido del decreto vigente para evitar fugas en la votación.

Otra de las novedades que incorporará el Consejo de Ministros de este lunes -un día antes de lo habitual porque las medidas en vigor decaen en buena parte el 30 de junio- será la actualización del cuadro macroeconómico del Gobierno. Un paso imprescindible para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, al que seguirá la aprobación del techo de gasto y la senda de déficit. Otro de los siguientes pasos tras la actualización del cuadro macro será la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

Estimaciones económicas para las cuentas públicas

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparecerá tras la reunión del órgano colegiado para ofrecer las nuevas previsiones de crecimiento, empleo, inflación y demás magnitudes estadísticas. Al igual que las proyecciones elaboradas por organismos nacionales, europeos y globales, estarán inmensamente condicionadas por el conflicto en Oriente Medio, que ha frenado considerablemente el crecimiento mundial y enviado al alza la inflación.

Las estimaciones vigentes fueron elaboradas por Economía el pasado mes de noviembre, y contemplan un crecimiento el PIB del 2,2% para 2026. No obstante, en aquel momento no podía llegar a intuirse que meses después estallaría la guerra entre Washington y Teherán, desencadenando tensiones energéticas de una magnitud inédita desde la guerra de Ucrania.

Pese al ensombrecimiento general de las proyecciones, las últimas previsiones de crecimiento difundidas por un organismo español, en este caso el Banco de España (BdE), pronostican un crecimiento del 2,3% para la economía nacional, idéntico a las cifras ofrecidas hace tres meses. La institución dirigida por José Luis Escrivá reconoció en la presentación del informe anual de Proyecciones macroeconómicas, eso sí, que existían signos patentes de "desaceleración".

Noticias relacionadas

Con todo, España sigue siendo una de las economías con mayor dinamismo de Europa, a tenor de los datos ofrecidos por diversos organismos. Sin ir más lejos, el BdE informó de que la economía española avanzó en 2025 el doble que el conjunto de los Estados miembros de la UE, hasta el 2,8%, impulsada por la demanda privada.