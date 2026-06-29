Los Comuns presionan en Europa contra la ampliación del aeropuerto de El Prat a las puertas de la aprobación de los presupuestos

A las puertas de votar a favor el próximo jueves los presupuestos del Govern de la Generalitat, los Comuns activan simultáneamente una campaña en contra de uno de los proyectos estrella del president Salvador Illa: la ampliación del aeropuerto de El Prat. El partido ha convocado en Bruselas dos jornadas de debates centrados en denunciar las "graves afectaciones ambientales, territoriales y climáticas", una acción que forma parte de la estrategia en la que llevan trabajando desde hace un año para presionar desde Europa y lograr que esta gran obra encalle.

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, en rueda de prensa este lunes / ACN

"Estas jornadas son una iniciativa para llevar al corazón de las instituciones europeas un debate que no puede quedar cerrado en los despachos de Aena, de la Generalitat y del Gobierno", defienden los Comuns, que han advertido de que está en juego la "destrucción" del espacio protegido de La Ricarda, El Remolar y del conjunto del delta del Llobregat sin que se hayan cumplido tampoco los compromisos ambientales previos. La Comisión Europea, insisten, tiene un "papel decisivo" en este asunto. Pero también insisten en que la ampliación entra "en contradicción" con el objetivo de reducir emisiones. "Aumentar la capacidad del aeropuerto hasta 70 millones de pasajeros supone ir en dirección contraria", sentencian, además de poner como ejemplo que el estudio elaborado por Barcelona Regional apunta que las emisiones del aeropuerto crecerían, en este escenario, un 33%.

El modelo es depredador, tenemos un turismo masivo que no nos podemos permitir actualmente Aina Vidal — Portavoz de los Comuns

"El modelo es depredador, tenemos un turismo masivo que no nos podemos permitir actualmente", ha sostenido la portavoz del partido y diputada en el Congreso, Aina Vidal, que ha sentenciado que "no es posible" ampliar la infraestructura "sin incumplir la normativa y el sentido común ante un cambio climático que avanza y que obliga a reducir emisiones". Para la dirigente, no supone ninguna contradicción ejercer esta presión sobre el Govern de Illa y, al mismo tiempo, aprobarle los presupuestos porque, asegura, no hay ninguna partida en las cuentas que haga referencia a este proyecto.

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En las jornadas que arrancan este miércoles participarán el eurodiputado Jaume Asens y las coordinadoras de los Comuns, Candela López y Gemma Tarafa. También la actual alcaldesa de El Prat de Llobregat, Alba Bou, así como expertos en medio ambiente e infraestructuras y plataformas ecologistas como Ecologistes en Acció o Zeroport. También CCOO tomará la palabra en los debates. "Bruselas no es un decorado, es uno de los lugares en los que se puede frenar esta ampliación", defienden los Comuns, que siempre han sostenido que esta cuestión es un anatema y que no habrá acuerdo posible con el Govern que no pase por frenar la ampliación del aeropuerto.